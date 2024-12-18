Türkiye'nin dört bir yanından dayanışma örneği sergilenerek başlatılan proje, deprem bölgelerindeki çocukların eğitimde fırsat eşitliğine ulaşmasını hedefliyor. “Sosyal Etki Zirvesi’24” kapsamında gerçekleştirilen kampanya, girişimci kadınların, STK'ların, derneklerin ve sponsorların katkılarıyla büyük bir etki yarattı. Etkinlik sırasında “Kitabını Kap Gel” sloganıyla başlatılan çağrı, yoğun bir destekle karşılık buldu.

“Çocukların Yüzündeki Gülümseme En Büyük Motivasyonumuz”

Projenin mimarı ARYA Yatırım Platformu ve Sosyal Fabrika’nın kurucusu Münteha Adalı, projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Adalı, “Deprem bölgesindeki çocuklarımızın kitaplara ulaşmasını sağlamak, onların eğitimine katkıda bulunmak en büyük önceliğimizdi. Bu amaçla, ‘Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz’ diyerek başlattığımız projede, 10 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde 12 kütüphane kurduk. Çocukların kitaplarla buluştuğu o anki mutlulukları, bizim için en büyük motivasyon oldu” dedi.

"Her Çocuğun Kitaba Ulaşma Hakkı Var"

Adalı, projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, eğitime katkı sağlamanın önemine vurgu yaptı. “Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için iş dünyası, STK’lar ve gönüllü destekçilerle birlikte hareket ettik. Ülkem Okuyor Derneği ile iş birliği yaparak kütüphanesiz okul kalmaması için çalışıyoruz” diyen Adalı, daha fazla çocuğa kitap ulaştırma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Ülkem Okuyor Derneği: "Her Çocuk Kitaba Ulaşmalı"

Projenin önemli destekçilerinden biri olan Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, derneğin deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Depremden etkilenen çocukların eğitimde yalnız kalmaması için çaba harcadıklarını ifade eden Ertuğrul, “Bu proje sayesinde 22 kütüphane açtık ve 4 afetzede aileye yuva sağladık” dedi.

Ertuğrul, Münteha Adalı'nın liderliğindeki projeyle Adıyaman Gümüşkaya Ortaokulu başta olmak üzere Hatay ve Kahramanmaraş'taki kütüphanelere de kitap desteği sağlandığını belirtti. 80 afetzede çocuğa yaşlarına uygun kitap setleri hediye edildiğini aktaran Ertuğrul, "Öncelikli hedefimiz, 'Kitapsız Çocuk Kalmasın' diyerek yola çıkmaktı. Şimdi o hedefe bir adım daha yaklaştık. Kitaba ulaşamayan her çocuk için eşitsizlikten eşitlik yaratıyoruz. Türkiye'nin en ücra köşesine kadar kitap ulaştırmaya devam edeceğiz. Son çocuk, 'Artık kitap ihtiyacım kalmadı' diyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Gümüşkaya Ortaokulu Müdürü: "Kitap Desteği Sayesinde Köydeki Veliler de Kütüphaneden Faydalanıyor"

Deprem bölgesindeki kütüphane desteğinden en çok yararlanan okullardan biri olan Adıyaman Gümüşkaya Ortaokulu Müdürü İsmail Yaylagül, okullarına yapılan kitap bağışı nedeniyle mutluluğunu dile getirdi. Yaylagül, “Bu bağış sayesinde sadece çocuklarımız değil, köydeki veliler de kütüphaneden faydalanıyor” dedi.

Okul kütüphanesinin artık öğrencilerle dolup taştığını belirten Yaylagül, “Köy okulumuzdaki çocuklarımızın kitaplara erişimi artıyor. Sadece çocuklar değil, köydeki veliler de bu kütüphaneden faydalanıyor. Öğrencilerimizin kitap sevgisi her geçen gün artıyor. Bu anlamlı destekten dolayı katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

10 İlde 12 Kütüphane Kuruldu

Depremden etkilenen illerde hayata geçirilen bu projeyle, bölgedeki öğrencilerin eğitimine önemli bir destek sağlandı. Proje kapsamında kurulan 12 kütüphane, çocukların eğitime erişimini güçlendirmek ve kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla oluşturuldu.

"Her Okula Kütüphane, Her Çocuğa Kitap"

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere projeden yararlanan diğer iller arasında Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ yer aldı. Proje çerçevesinde bu illerdeki köy okulları ve kütüphane ihtiyacı olan okullar hedef alındı. 10 binden fazla kitap, öğrencilerin erişimine sunularak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlandı.

“Deprem Bölgesindeki Çocukların Umudu Olmaya Devam Edeceğiz”

Projenin devam edeceği belirtilirken, ARYA Yatırım Platformu, Sosyal Fabrika ve Ülkem Okuyor Derneği’nin bu tür destekleri sürdüreceği açıklandı. Projeyi organize eden Münteha Adalı, daha fazla okula ulaşacaklarını ve çocukların geleceğine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak : PHA