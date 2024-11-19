Bahçeli'nin Öcalan Çıkışı Tartışma Yarattı

Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın silah bırakması için Abdullah Öcalan’ın devreye sokulabileceğini ve bu süreçte Meclis’te rol oynayabileceğini ima eden çıkışı, siyasette geniş yankı uyandırdı. Açıklama, bazı çevrelerden tepki görürken, HDP'den olumlu yanıtlar geldi. Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da sürece dair görüşlerini paylaştı.

Demirtaş: "Toplumun Her Kesimi Sürece Dahil Edilmeli"

Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Demirtaş, çözüm sürecine dair devletten ya da AK Parti’den herhangi bir temas olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Eğer çözüm üzerine konuşmak isteniyorsa, önce beni serbest bırakın. Cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım. Çözüm süreci sadece bir grup veya iki taraf arasında değil, toplumun her kesiminin dahil edildiği bir şekilde yürütülmelidir. Toplumsal barışın temeli budur."

"Kandil ile Görüşme Yeterli Değil"

Demirtaş, yalnızca devlet ile PKK arasındaki görüşmelerin çözüm için yeterli olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sorunun çözümü, Kürt halkının devlete ortak edilmesiyle mümkün olur. Devletin, Kürt halkının haklarını tanıyan kapsayıcı bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Kandil ile yapılan görüşmeler tek başına çözümü sağlamaz. Tüm toplum katmanlarının sürece katılması gereklidir."

"Rol Almaya Hazırım"

Demirtaş, çözüm sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Eğer bir çözüm süreci başlatılacaksa, bu toplumun tüm kesimlerini kapsamalı. Ben de özgür bir zeminde bu sürece destek vermeye ve katkı sunmaya hazırım."

Kaynak : PHA