"Taşıt Tanıma Birimleri Zorunlu Olacak"

GİB’in yaptığı açıklamaya göre, sistem kapsamında taşıtlara depo girişlerine takılacak taşıt tanıma birimleri ile akaryakıt alımları elektronik olarak takip edilecek. Sistem, akaryakıt pompalarına yerleştirilecek taşıt tanıma okuyucu cihazları sayesinde çalışacak ve taşıtların plaka bilgilerini otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara (YN Pompa ÖKC) aktaracak.

"Elle Plaka Girişi Tarih Oluyor"

UTTS ile birlikte, akaryakıt alımı sırasında plaka bilgisi manuel olarak girilmeyecek. Depoya takılan taşıt tanıma birimleri ile pompalardaki cihazlar arasında elektronik haberleşme sağlanacak. Yakıt alımının ardından, sistem üzerinden düzenlenen ÖKC fişleri, taşıtların plaka bilgilerini içerecek şekilde otomatik olarak oluşturulacak.

"Belgelendirme İçin UTTS Zorunluluğu"

Sisteme dahil olmayan taşıtlara ilişkin düzenlenen belgelerin vergi kanunları açısından geçersiz sayılacağı vurgulandı. UTTS dışında düzenlenen ÖKC fişleri, akaryakıt giderlerini belgelendirmek için kullanılamayacak. Bu kapsamda, taşıt sahiplerinin taşıt tanıma birimlerini taktırmaları zorunlu hale getirildi.

"Yetkili Firmalar ve Rehberler Yayınlandı"

UTTS ile ilgili detaylı bilgi ve yetkili firmaların listesi, www.utts.gov.tr adresinde yayımlandı. GİB’in açıklamasında, akaryakıt istasyonları, montaj firmaları, cihaz üreticileri ve akaryakıt dağıtım şirketleri gibi tüm paydaşların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

GİB’den Uyarı: “Sistem Doğru ve Zamanında Uygulanmalı”

Gelir İdaresi Başkanlığı, sistemin uygulanmasıyla ilgili şu uyarıyı yaptı:

“Akaryakıt satışlarına ilişkin düzenlenecek ÖKC fişlerinin, plaka bilgisi elle girilmeden, otomatik olarak akaryakıtı alan taşıtların plaka bilgilerini ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sistem zamanında ve etkin şekilde uygulanmalıdır.”

UTTS'nin devreye girmesiyle birlikte, akaryakıt alımlarında manuel işlemlerin sona ermesi ve denetimlerin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA