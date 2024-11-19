“Türkiye’de Cezasızlık En Büyük Sorun”

Ağbaba, yenidoğan çetesine yönelik soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelere değinerek, sürecin baştan sona sorumluluk eksikliğiyle dolu olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı’na yönelik eleştirilerde bulunan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

“Bu akıl alacak bir iş değil. Türkiye’deki en büyük sorun cezasızlık. Bırakın bakanı, bir tane sağlık çalışanı istifa etmiş değil. Bu olay başka bir ülkede olsa hükümet düşer. Türkiye’de utanma duygusunun yok olduğunu görüyoruz. Bunun bir sorumlusu olması lazım.”

"Hastane AKP İlişkisi Olmazsa Kargalar Güler"

Şehir hastanelerinin işletme modelleri üzerinden AK Parti'ye yüklenen Ağbaba, şunları söyledi:

“Türkiye’de iyi bir şey oldu mu siz yapıyorsunuz, kötü bir şey olunca sizin hiç sorumluluğunuz yok mu? Şehir hastanelerini AKP yapıyor, çocuk ölümlerini çete yapıyor. Size güvenmiyoruz. Size oy verenlerin bile yüzde 75’i yargı bağımsızlığına inanmıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir hastane olacak da AKP’yle ilişkisi olmayacak, olacak iş değil. Para olacak da AKP’yle ilişkisi olmayacak, buna kargalar bile gülmez.”

"Bedel Ödenmezse Olaylar Tekrar Eder"

Ağbaba, yaşanan olayların sorumlularının cezalandırılmadığı sürece benzer trajedilerin tekrarlanacağına vurgu yaptı:

“Burada birileri bedel ödemezse, böyle olaylar daha çok yaşanır. Memlekette kirli parayla işi olup sizinle aile resmi çekilmeyen var mı?”

“TBMM’nin El Atması Gerekir”

Olayın büyüklüğüne rağmen herhangi bir sorumluluk alınmadığını ifade eden Ağbaba, TBMM’nin bu konuda daha aktif rol alması gerektiğini belirtti:

“18 yıl çocuğu olmayan bir ailenin çocuğu yenidoğan ünitesindeki ihmal nedeniyle ölüyor, siz üzülmekle ve kınamakla yetiniyorsunuz. TBMM’nin bu utanç verici duruma el atması lazım. İnsanların güven duygusunu tekrar kazanmak istiyorsanız, sorumluların cezalandırılması ve istifa gibi tavırlarla hesap verilmesi gerekiyor.”

Sağlık Bakanlığı Bütçesi Eleştirilerin Odağında

Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında, yenidoğan çetesi skandalı nedeniyle Sağlık Bakanı Memişoğlu’na yönelik eleştiriler dikkat çekti. Bakanlık bütçesi üzerindeki tartışmaların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA