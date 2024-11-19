Eğitimde Fırsat Eşitliği Vurgusu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Öğrencinin Başkentinde her geçen gün eğitim alanları artıyor. Batıkent’te açtığımız Genç Akademi ile öğrencilerimize ders çalışma alanı, kütüphane ve internet hizmeti sunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkentli gençler için hayata geçirilen bu proje, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Akademide, öğrencilerin konforlu bir şekilde çalışabilmesi için sessiz çalışma alanları, modern kütüphane hizmetleri, internet bağlantısı ve uygun fiyatlı yiyecek-içecek olanakları sağlanıyor.

Öğrencilerin Görüşleri

Batıkent Genç Akademi’nin açılmasıyla ders çalışma alanı bulmakta zorlanan öğrenciler büyük bir memnuniyet yaşadı. Akademiyi ziyaret eden öğrenciler, merkezle ilgili şu görüşleri dile getirdi:

Elif Naz Bezci: “Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Büyükşehir’in sağladığı bu kütüphaneyi her gün kullanıyorum. İnternet erişimi, kitap çeşitliliği ve yakınındaki BelPa Cafe’den çok memnunuz.”

Serhat Mahmut Coşkunoğlu: “Burası diğer kütüphanelere kıyasla daha sessiz ve sıcak bir ortam sunuyor. Çalışma odaları çok rahat, internet olması büyük avantaj.”

Mehmet Akif İzvermez: “Burada yaş kısıtlaması olmaması, internet bağlantısı ve yakınındaki BelPa Cafe’nin uygun fiyatlı hizmetleri harika. Sessiz ve ferah bir ortamda çalışmak çok motive edici.”

Elif Neysu Şenyüz: “İlk kez geldim ve çok beğendim. Masaların tek kişilik olması, prizlerin bulunması ve iyi ışıklandırma gerçekten motive edici.”

Adalet Saygılı: “Kitap çeşitliliği çok iyi, okuma alanları samimi ve rahat. Öğrenciler için düşünülmüş mükemmel bir yer.”

Akşam Geç Saatlere Kadar Hizmet

Batıkent Genç Akademi, öğrencilerin haftanın her günü ücretsiz şekilde faydalanabileceği bir hizmet sunuyor. Akşam geç saatlere kadar açık olan merkez, özellikle sınavlara hazırlanan gençler için ideal bir çalışma ortamı sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerle hem eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hem de öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA