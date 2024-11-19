"Denetimlerin Kapsamı ve Sonuçları"

Denetimler sırasında şu kontroller yapıldı:

1.266 şahıs sorgulandı,

156 araç incelendi,

92 iş yeri denetlendi,

26 internet kafe kontrol edildi,

26 park denetime tabi tutuldu,

82 okul servis aracı kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda:

2 aranan şahıs yakalandı.

2 iş yeri hakkında, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince tutanak tutuldu.

1 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1.506 TL trafik cezası kesildi.

"Eğitim Alanlarında Güvenlik İçin Çalışmalar Devam Edecek"

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, uygulamanın amacının çocukların ve gençlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamak olduğunu belirtti. Denetimlerin, okul çevrelerinde asayişin sağlanması ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

Kaynak : PHA