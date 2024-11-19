Milli Eğitim Bakanı Tekin’in laiklik karşıtı söylemlerine de tepki gösteren Özel, "Bu tartışmalarla kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Bakan Sorumludur"

Özgür Özel, İstanbul’da yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan "yenidoğan çetesi" skandalına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu hedef aldı. Özel, Memişoğlu’nun olayların yaşandığı dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yenidoğan çetesi soruşturması sürüyor. Ancak Bakanlık, hiçbir kamu görevlisinin bu dosyada yer almasına izin vermiyor. Çünkü kim yer alırsa suç yukarıya kadar uzanacak. Bakan, İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde yaşanan bu skandalın en önemli sorumlularından biridir. Çocuklar o hastanelerde öldü, ama müdahale edilmedi. Hastaneler hatırlı kişilere ait diye göz yumuldu. Bakan, görevini yerine getirmediği gibi, hala bu makamda oturuyor. O istifa edecek, o hesap verecek. O güne kadar kimse bu zihniyetin yüzüne bakmayacak."

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanı’nın istifaya çağrıldığını hatırlatan Özel, "Bu sistem, yenidoğanları dahi koruyamıyor. Bu zihniyetin ülkemize verebileceği hiçbir şey kalmamıştır" dedi.

"Milli Eğitim Bakanı’nın Laiklik Karşıtı Sözleri Kabul Edilemez"

Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Batman’da yaptığı laiklik karşıtı açıklamalara da sert tepki gösterdi. Tekin’in Anayasa’nın laiklik ilkesini hedef alan söylemlerini "tehlikeli bir oyun" olarak niteleyen Özel, şöyle konuştu:

"Bakan, laikliği hedef alarak Cumhuriyet’in kurucu değerlerine saldırıyor. Bu tartışmayı başlatarak kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor. Ancak herkes bilsin ki, laiklik Cumhuriyet’in temel taşıdır ve asla tartışmaya açtırmayacağız."

Özel, laikliğin Türkiye’nin geleceği için vazgeçilmez bir ilke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer Cumhuriyet’in kurucu kadroları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, bugün camilerimizde ezan okunmuyordu. Camileri ahır yaptılar yalanıyla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Bu söylemler hem Cumhuriyet’e hem de Türk milletine ihanettir."

"Eğitimde Eşitsizlik ve Yetersizlik Diz Boyu"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Özel, eğitim sistemindeki derin eşitsizliklere dikkat çekti. Öğrencilerin açlık, kötü hijyen ve yetersiz imkanlarla eğitim aldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin yüzde 31’i kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Kantinlerde bir tost alacak parası olmayan çocuklar var. Okulların temizliği bile yapılamıyor. CHP’li belediyeler temizlik yardımı yapmak istediğinde bile kapılar yüzlerine kapatıldı. Bu, çocuklarımızın geleceğini karartan bir zihniyetin eseridir."

"Türkiye’nin Yüzü Ancak Bu İktidar Gidince Gülecek"

Özel, hükümetin sağlık, eğitim ve ekonomi politikalarını eleştirerek, "Bu iktidarın gitmesi, Türkiye’nin yüzünün gülmesinin tek şartıdır" dedi. İktidarın her alanda başarısız olduğunu savunan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iktidar, ne yenidoğanlara ne kadınlara ne de yoksullara umut verebiliyor. Uyguladıkları politikalar halkı daha da yoksullaştırıyor. Türkiye’nin yüzü ancak bu zihniyet gittiğinde gülecektir."

"Bu Tartışmalarla Beceriksizliklerini Örtmeye Çalışıyorlar"

Özgür Özel, hükümetin laiklik tartışmaları üzerinden dikkat dağıtma çabasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı laiklik tartışması başlatarak kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışıyor. Ancak halk artık bu oyunlara gelmiyor. Laiklik ve Cumhuriyet’in değerlerini asla tartışmaya açtırmayacağız."

CHP’den Keskin Eleştiriler

Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı açıklamalar, CHP’nin hükümete yönelik eleştirilerinin dozunu artırdığı bir dönemde geldi. Sağlık ve eğitim sistemindeki sorunları gündeme taşıyan Özel, iktidarın politikalarının halkın refahını artırmadığını, aksine daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

CHP liderinin "istifa çağrısı" ve laiklik tartışmalarına ilişkin açıklamaları, önümüzdeki dönemde hükümet ile muhalefet arasında daha sert tartışmaların yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak : PHA