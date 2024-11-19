DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, toplantıda yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika’nın uşağı olmuşlar" ifadelerine sert yanıt verdi. Hatimoğulları, "Onurlu barış mücadelemize kimse çamur atmaya kalkmasın, o çamur döner, size bulaşır" dedi.

"Kadınların Hakları Kayyım Politikalarıyla Ellerinden Alınıyor"

Toplantıya, görevden alınarak yerine kayyım atanan belediye eş başkanlarının yanı sıra, kadın örgütleri ve 25 Kasım vesilesiyle çeşitli davetliler katıldı. Hatimoğulları, konuşmasında kayyım politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, seçme ve seçilme hakkımızı elimizden almaya çalışıyor. Kayyım, anayasal bir hak olan seçme ve seçilme hakkının gaspıdır. Bu, kadın düşmanlığıdır, Kürt düşmanlığıdır ve muhalif olan herkese karşı yürütülen bir saldırıdır. Kayyımlar, ilk iş olarak kadın merkezlerini kapattılar, kadınların ücretsiz ulaşım için kullandığı ‘Jın Kart’ uygulamasını iptal ettiler."

"Bütçe Kadınları ve Emekçileri Görmüyor"

Hatimoğulları, 2024 bütçesinin de kadınları ve emekçileri görmezden geldiğini belirterek, bütçenin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettiğini ifade etti. "Merkezi bütçede kadınlar, gençler ve emekçiler için hiçbir çözüm sunulmuyor. Yoksulluğu görmezden gelen bu anlayışı kabul etmiyoruz" dedi.

"Çözüm İçeride ve Meclis’te Aranmalıdır"

Hatimoğulları, Kürt sorununun çözümüyle ilgili görüşlerini de dile getirerek şunları söyledi:

"Bu ülkede Kürt sorunu vardır. Biz çözümü Ankara’da, Amed’de, halkların ortak yaşamında arıyoruz. Demokratik diyalog ve müzakere ile çözüm sağlanabilir. Müzakerenin yeri de Meclis’tir. İmralı tecridi derhal kaldırılmalı ve çözüm sürecine geri dönülmelidir. Sayın Öcalan’ın çözümde oynayacağı rol göz ardı edilemez."

Hatimoğulları, Bahçeli’nin açıklamalarına da şu sözlerle yanıt verdi:

"Biz halkın dilini, kültürünü yasaklamadık, kimseye kayyım atamadık. Kürtler de DEM Parti de hiçbir zaman Washington ya da Moskova’da çözüm aramadı. Onurlu barış mücadelemize çamur atmaya kalkmasınlar, o çamur döner, kendilerine bulaşır."

"Kadınlar Katlediliyor, İktidar Seyirci Kalıyor"

Hatimoğulları, Türkiye’de 2024 yılı içinde 395 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Kadın cinayetleri politiktir. Kayyımların ilk hedefi kadınların kazanımlarını yok etmek oldu. Ancak biz kadınların mücadelesini büyüterek bu politikaları durduracağız" dedi.

"İzmir’deki Trajedi Magazin Haberi Gibi Değerlendirildi"

Hatimoğulları, İzmir’de yanarak hayatını kaybeden 5 çocuğun trajedisini de hatırlatarak, "Bunu bir magazin haberi gibi değerlendirdiler. Kadının yaşam tarzını suçlayarak bu olayları açıklamaya çalışıyorlar. Bu, insanlık dışıdır. Yoksulluğun sonuçları iktidarın politikalarının eseridir" dedi.

"Kadınlar Sayesinde Meclis'e Renk Geldi"

DEM Parti’nin kadın grup toplantısında "Jin, jiyan, azadi" sloganları atılırken, Hatimoğulları konuşmasını, "Kadınların Meclis’e kattığı renkle mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokratik ve onurlu bir barış için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA