"Bu Çocukların Acısını Bu Meclis Dindirmelidir"

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde Türk Diyabet Vakfı yöneticileri ve Tip 1 diyabetli çocuklarla bir araya geldiğini belirten Özel, "Bu çocuklar, günde 7-8 kez parmaklarını delmek zorunda kalıyor. Dünya bu acıyı çoktan geride bıraktı. Türkiye'de de ekonomik durumu iyi olanlar bu cihazları kullanabiliyor. Ancak birçok aile bu imkâna sahip değil" dedi.

Diyabet hastaları için kullanılan sensör cihazlarının ve insülin pompalarının birçok ülkede devlet tarafından karşılandığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Bunu Avrupa Birliği'nde ödemeyen devlet yok. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de neredeyse yok. Ama biz her şeye para buluyoruz, bu evlatlarımıza para bulamıyoruz. Bugün buradan bir kez daha '30 bin evladımızın parmağındaki acıyı kalbinizde hissedin' çağrısını tekrarlıyorum. Bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Evlatlarımızın acısını bu Meclis dindirmelidir."

Çayeli'ndeki Heyelana Dikkat Çekti

Konuşmasında Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelana da değinen Özel, CHP milletvekillerinin bölgede daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. "Bugün sabah bir heyelan ve bir can kaybı haberiyle uyandık. Daha beterleri kapıda diyorlar. Allah esirgesin. Çayeli'mize, Rize'mize geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Çalışmaları ve Geri Çekilen Tasarılar

CHP Genel Başkanı, TBMM’deki çalışmalarına değinerek partisinin kamuoyunda yankı uyandıran düzenlemelere karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Hayvan hakları yasasında yer alan "itlaf" maddesinin CHP'nin itirazları sonucu geri çekildiğini hatırlatan Özel, kadınların soyadı meselesinde yapılan düzenlemelerin de parti ve kadın örgütlerinin mücadelesiyle değiştirildiğini belirtti.

Savunma Sanayi Fonu için hazırlanan yasa tasarısına yönelik eleştirilerini de dile getiren Özel, "Bu grup televizyonlarda, Meclis'te, basın toplantılarında önemli bir itirazı ortaya koydu. Kapalı grup toplantısında yalanı ve korkuyu ifşa ettik. O tasarı da geri çekildi" ifadelerini kullandı.

"Gündem, Halkın Gerçek Sorunları Olmalıdır"

Özel, hükümetin dikkatleri halkın ekonomik sorunlarından başka yönlere çekmeye çalıştığını savunarak, "Yaşam pahalılığının önünde güvenlikçi politikalar tartıştırılıyor. Ancak biz halkın sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : PHA