Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğan, Türkiye'de kayyum uygulamaları, demokratik haklara müdahale ve Kürt meselesine dair net mesajlar verdi. Doğan, “Geçmiş yıllardan hiçbir ders alınmadığı gibi, aynı baskıcı politikalarda ısrar ediliyor. Bu ülkenin geleceğini karartan politikalara artık son verilmelidir,” diyerek yönetime sert eleştirilerde bulundu.

“Kürt Meselesinin Çözümü Konuşulurken Kayyum Atanıyor”

Doğan, özellikle son dönemde Kürt meselesinin çözümüne dair söylemlerin gündemde yer bulduğunu ancak bu söylemlerin, kayyum uygulamaları ve siyasi baskılarla çeliştiğini belirtti. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan’ın yaptığı açıklamanın çarpıtıldığını ifade eden Doğan, “Bir yandan çözüm konuşuluyor, diğer yandan ise kayyum atanarak halkın iradesine müdahale ediliyor. Eş Genel Başkanımızın açıklamaları maksatlı bir şekilde çarpıtılarak adeta suç unsuru haline getiriliyor. Geçmişten hiçbir şey öğrenilmediği ve aynı politikalarda ısrar edileceği ortada” dedi.

“Kayyumlar, Türkiye’nin Demokrasi İradesine Vurulmuş Bir Darbe”

DEM Parti Sözcüsü, kayyum politikalarının ülkenin yönetim modeline dönüştüğünü belirterek, “2016’dan bu yana süregelen kayyum politikaları halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına açıkça bir darbedir. 31 Mart seçimlerinden önce de DEM Partili belediyeler üzerindeki baskılar net bir şekilde görülmüştü. Devletin tüm imkanları, adil bir rekabet yerine iktidarın çıkarları için kullanıldı. Valiler, tarafsızlık ilkesi yerine siyasi parti temsilcisi gibi davrandılar,” ifadelerini kullandı. Doğan, buna rağmen halkın kendi iradesine sahip çıkarak kayyumları gönderdiğini, belediye başkanlarını seçerek demokratik bir duruş sergilediğini vurguladı.

“Anayasasızlık Durumu Var, Demokratik Haklara Müdahale Ediliyor”

Doğan, Türkiye’nin şu anda anayasa kapsamında bile yönetilmediğini, bir ‘anayasasızlık’ hali yaşandığını belirtti. “Bugün Türkiye mevcut anayasa dahi uygulanmadan, hukukun üstünlüğüne aykırı bir biçimde yönetiliyor. Demokratik haklarını kullanmak isteyen yurttaşlar ise ters kelepçe, gözaltılar ve orantısız müdahalelerle karşılaşıyor. DEM Parti gönüllüleri anayasal haklarını kullanıyorlar, fakat bu haklara sistematik olarak müdahale ediliyor,” dedi.

Doğan, demokrasi adına mücadele eden tüm DEM Parti gönüllülerine, seçmenlere ve anayasal hakları için sokağa çıkan yurttaşlara teşekkür ederek, bu mücadelenin süreceğini söyledi.

“DEM Parti Çözümden Yana, Tavrımız Net”

DEM Parti’nin çözüm sürecine dair tavrının net olduğunu belirten Doğan, partinin her zaman diyalog ve barışçıl çözümden yana olduğunu vurguladı. “DEM Parti, Türkiye’nin geleceği için Kürt meselesinin barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğine inanıyor. Kürt sorununu tarihsel ve sosyolojik bağlamından kopararak çözmek mümkün değil. Bu sorun için bir yol haritasına ve güvenceye ihtiyaç var,” ifadelerini kullandı. Doğan, kayyum uygulamalarının Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına açık bir müdahale olduğunu belirterek, partilerinin bu hak ihlaline karşı durmaya devam edeceğini söyledi.

“Bahçeli’nin Öcalan’a Yönelik Açıklamaları Dikkat Çekici”

Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a yönelik açıklamalarına da değindi. Bahçeli’nin, çözüm süreci çerçevesinde Öcalan’a muhatap olarak yaptığı çağrıların önemli olduğunu belirten Doğan, “Sayın Bahçeli’nin tespitlerini önemsiyoruz. Muhataplığının kabulü, DEM Parti açısından kritik bir adım olabilir. Ancak bu açıklamaların, Öcalan’ın tecrit koşulları devam ederken yapılmasını samimi bulmuyoruz. Bu koşullar sürdükçe bir çözüme ulaşmak da mümkün değildir,” dedi.

Bakırhan Hakkındaki Soruşturma: “Maksatlı Bir Çarpıtma, Demokratik Hakka Müdahale”

İçişleri Bakanlığı’nın Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan’a yönelik soruşturmasını da eleştiren Doğan, bu soruşturmanın tamamen maksatlı bir çarpıtma olduğunu söyledi. “Bakırhan’ın açıklamaları çarpıtılarak farklı bir bağlama çekilmek isteniyor. Kayyum karşıtı açıklamaları ve halk iradesine saygı talebi nedeniyle hakkında işlem başlatılıyor. Bu soruşturma, DEM Parti’yi susturma girişimidir,” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“DEM Parti Tarihsel Belleğine Sahip Çıkacak, Mücadeleden Vazgeçmeyecek”

DEM Parti’nin tarihsel belleğine, geçmiş mücadele birikimine sahip çıktığını belirten Doğan, partinin barışçıl çözümden yana olduğunu ve halkın iradesini savunacağını vurguladı. “DEM Parti’nin tavrı nettir. Çözüm, barış, diyalog; DEM Parti bu değerlerden vazgeçmeyecektir. Kayyum ve baskı politikaları bu iradeyi kıramaz,” diye konuştu.

Kayyum Politikalarının Sosyal ve Ekonomik Bedelleri

Doğan, kayyum politikalarının ülke ekonomisi ve sosyal dokusu üzerinde derin yaralar açtığını belirtti. “Kayyumların yönetimde olduğu süreçlerde ortaya çıkan yolsuzluk ve kaynak israfı, halkın sırtında ağır bir yük olarak kalmaya devam ediyor. Bu uygulamalar, yerel yönetimlerde halkın güvenini zedeleyerek sosyal yapıyı bozuyor,” dedi. Doğan, kayyum politikalarının kentlerde yolsuzlukla anıldığını ve iktidarın meşruiyetini kaybettirdiğini ifade etti.

“DEM Parti Halkın İradesine Sahip Çıkmaya Devam Edecek”

Doğan, DEM Parti’nin kayyum uygulamaları karşısında halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı. “DEM Parti olarak halkın seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz ve bu hakka yapılan müdahaleye karşıyız. Türkiye’nin demokratik değerlerine olan inancımızla, kayyum politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

DEM Parti’nin demokrasi ve barış taleplerinin altını çizen Doğan, demokratik bir gelecek için mücadelenin süreceğini belirterek, konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA