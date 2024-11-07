Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullanan DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN'ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ'un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Tuncer Bakırhan, Mardin'de yaptığı konuşmada "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" demişti.

DEM Parti'den Açıklama

DEM Parti de Bakırhan'ın bu sözler sonrası hedef alınmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, Bakırhan'ın kayyum meselesine ilişkin yaptığı konuşmada Şeyh Said ve Seyid Rıza'ya değinen sözlerinin çarpıtıldığı belirtilerek şu ifadeler yer almıştı: "Konuşmada tarihsel bir hafızaya işaret edilmekte, Kürt sorununa ilişkin çözümsüzlük üreten yöntemler eleştirilmektedir. Belediyelerimize bir yandan kayyım darbesi yapılırken, diğer yandan organize bir siyasi linçe maruz kalıyoruz."

Kaynak : PHA