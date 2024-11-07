"Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında yapılan tesislerde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Kalkınma Bankası (KfW) yetkilileri ile Bakanlık heyeti ayrıca Kâhta Spor Kompleksi 2000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Keleş,"İnşaatın Spor ve sanatın birleştirici gücüyle gençleri sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşturmayı amaçlayan bu projeyle, Adıyaman’daki gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek modern tesisler oluşturuluyor. Tesislerin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor, gençlerimizin geleceğine ışık tutmasını diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA