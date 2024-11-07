Davada, baş şüpheliler arasında yer alan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar yargılanıyor.

Duruşmada Bahtiyar’ın amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasında yasak bir ilişki olduğunu iddia etmesi, mahkemede duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Anne Siyahlar İçinde, Baba Arif Güran Fenalaştı

Tutuklu sanıklar, güvenlik önlemleri altında cezaevinden getirilerek duruşma salonuna alındı. Salim Güran siyah takım elbise giyerken, anne Yüksel Güran’ın baştan aşağı siyah giyinmesi dikkat çekti. Mahkemeye müşteki olarak katılan baba Arif Güran, duruşma sırasında duyduğu iddialar karşısında fenalaşarak salondan çıkarıldı.

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın İddiası: “Amca, Narin Bizi Gördüğü İçin Onu Öldürdü”

Sanık Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran’ın kendisine “Yüksel ile uygunsuz bir şekilde görülmemizi Narin gördü, bu yüzden onu öldürdüm” dediğini öne sürdü. Bu açıklama mahkeme salonunda büyük bir yankı uyandırırken, baba Arif Güran’ın bu itiraf karşısında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Hakim, sanık Bahtiyar’a olay anına dair sorular yönelterek HTS kayıtlarında görülen çelişkileri açıklamasını istedi.

Hakim Bahtiyar’a Sorular Yöneltti: “Salim Seni Tehdit Mi Etti?”

Hakim, Bahtiyar’a “Cinayeti işlerken Salim’in seni tehdit edip etmediğini” sordu. Bahtiyar, amcanın kendisini silahla tehdit ettiğini ve oğlunun hayatıyla korkutarak cesedi yok etmesini istediğini belirtti. "Silahla beni tehdit etti ve oğlumun hayatını tehlikeye atacağını söyledi, bu yüzden kabul ettim," dedi.

Duruşmaya Katılanlar ve Güvenlik Önlemleri

Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat ve çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri de katıldı. Salona alınmakta zorluk yaşayan kalabalık nedeniyle gerginlik yaşandı.

Duruşmada Dikkat Çeken Diğer İfadeler

Duruşma sırasında amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar arasında geçen diyaloğa dair çelişkiler de gündeme getirildi. Hakimin, “Neden daha önce konuşmadın?” sorusuna Bahtiyar, “Salim’den korktum” yanıtını verdi. Ayrıca, Narin’in cansız bedenini dereye bırakma sürecine dair detayları anlatırken, Bahtiyar’ın "Salim bana 'Narin’i parça parça dereye at’ dedi ama bunu yapamadım," demesi dikkat çekti.

Duruşmada Yüksel Güran ve Enes Güran’ın 8 avukat tarafından temsil edilmesi de dikkat çekerken, sanık avukatları suçlamaları reddetti.

HTS Kayıtları ve Cinayetin Detayları

Soruşturma sürecinde hazırlanan iddianamede, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın olay anında aynı evde bulunduğuna dair HTS kayıtları yer alıyor. İddianamede sanıkların iştirak halinde hareket ederek Narin Güran'ı öldürdükleri belirtiliyor ve sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Baba Arif Güran: “Seni Allah’a Havale Ediyorum”

Sanık Bahtiyar’ın itirafları sırasında baba Arif Güran, “Seni Allah’a havale ediyorum” diyerek sanığa tepki gösterdi. Güran’ın fenalaşması üzerine hakim, duruşmaya ara verdi.

Mahkeme Süreci Devam Edecek

Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması, yapılan ifadeler ve ortaya atılan iddialarla yoğun bir ilgi toplarken, mahkemenin vereceği karar büyük merakla bekleniyor. Duruşmada tüm sanıkların ifadesi alınacak ve tanıkların dinlenmesiyle olayın detaylarının aydınlatılması bekleniyor.

Kaynak : PHA