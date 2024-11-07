Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir çiğköfte bayisinin sahibi olan Adıyamanlı Hasari Uslu, sözleşmesinde belirlenen mesafe sınırına rağmen işletmesine yakın bir noktaya aynı markanın başka bir şubesinin açılmasına itiraz etti. Yaşanan anlaşmazlığın ardından Uslu, pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu. Perre Haber Ajansı’na konuşan Uslu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, “Can güvenliğim tehlikede, adalet istiyorum” dedi.

"Sözleşmeye Aykırı Şube Açılmasıyla Başlayan Anlaşmazlık Şiddete Dönüştü"

Alanya’da bir çiğköfte bayiliği işleten Uslu, aynı markanın kendi bayisine çok yakın bir mesafede başka bir şube açmaya karar vermesiyle itirazda bulunduğunu belirtti. Sözleşmesinde “2 kilometre yakınında başka bayi açılmayacağı” maddesinin yer aldığını söyleyen Uslu, bu karara itiraz ettiğinde ise bölge sorumlusunun tavrı nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlattı. Uslu, “Sadece 190 metre ilerime başka bir şube açılacağını öğrendim. Bölge sorumlusunu arayarak ekmeğimle oynamamasını istedim. Ancak ‘istediğim yere şube açarım, hatta gerekirse dükkanının yanına bile açarım’ cevabını verdi” dedi.

Bu anlaşmazlık üzerine gerginlik artarken, Uslu defalarca bölge sorumlusuna durumu açıklamaya çalıştığını, fakat olumsuz yanıt aldığını ifade etti.

"Gece Çağrıldığı Bodrum Katta Silahlı Saldırıya Uğradı"

Olay günü akşam saatlerinde kendisine bir görüşme için çağrı yapıldığını söyleyen Uslu, buluşma yerine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Görüşme için çağrıldığı bodrum kata indirildiğinde Altay isimli şahsın kendisine pompalı tüfek doğrulttuğunu belirten Uslu, “Beni bodruma indirdiklerinde silahla karşı karşıya kaldım. Altay, bana diz çöküp özür dilememi istedi. Özür dilemeyi reddettiğimde pompalı tüfekle bacaklarıma ateş etti,” diye konuştu.

Uslu, saldırının ardından ağır yaralandığını, olay sırasında yalnız olmadığını ve yardım için arkadaşını aradığını belirtti. "Kan kaybederken, 112’yi ve yakınlarımı arayıp yardım istedim. Gelen polis ve sağlık ekipleri beni hastaneye kaldırdı, ancak çok kan kaybetmiştim” ifadeleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

"Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Saldırganlar Nedeniyle Can Güvenliğim Tehlikede"

Uslu, olayın ardından açılan davada kendisini silahla vuran kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını, azmettirici olarak suçlanan diğer kişinin ise halen dışarıda olduğunu belirtti. Bu durumun kendisinde büyük bir endişe yarattığını vurgulayan Uslu, “Dün görülen duruşmada beni vuran saldırgan serbest bırakıldı. Ayrıca, olayın azmettiricisi olan Orhan Karadağ isimli kişi de dışarıda. Bu kişiler özgürce dolaşıyor ve ben her an bir saldırı riskiyle karşı karşıyayım. Hayatım tehdit altında,” diye konuştu.

Uslu, saldırganların ceza alacaklarını düşündükleri için kendisine yeniden zarar verebileceklerinden korktuğunu belirtti ve yetkililere çağrıda bulunarak, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. “Bu şahısların yeniden tutuklanmalarını ve cezaevine gönderilmelerini talep ediyorum,” ifadeleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi.

"Sağlık Durumum Ciddi, Tedavi Sürecim Uzun Sürecek"

Pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Uslu, tedavi sürecinin uzun bir yol olduğunu ifade etti. Doktorlarının kendisine bacağındaki kemik kaybı nedeniyle iyileşmenin 2-2,5 yıl sürebileceğini söylediklerini belirten Uslu, tedavi sürecinin sağlık durumunu olumsuz etkilediğini anlattı. "Bacaklarımdaki 17 santimetrelik kemik kaybı nedeniyle ameliyatlar devam edecek. Uzun süre iyileşememe ve hatta sakat kalma riski taşıyorum,” dedi.

Uslu, bu süreçte işine de devam edemediğini, hayatının tamamen alt üst olduğunu belirterek, saldırının bedelini hem sağlık hem de ekonomik açıdan ağır bir şekilde ödediğini vurguladı. “Bu durumda sağlık sorunlarımla mücadele ederken, bir yandan da can güvenliğim tehdit altında,” diyerek yaşadığı zorlukları ifade etti.

“Adaletin Yerini Bulmasını İstiyorum”

Yaşadığı saldırının cezasız kalmaması gerektiğini belirten Uslu, devlete olan inancını vurguladı ve yetkililerden destek istedi. "Saldırganlar dışarıda oldukları sürece her an bana yeniden zarar verebilirler. Hayatım tehdit altında. Devletimizden adaletin sağlanmasını, bu şahısların yeniden tutuklanmasını talep ediyorum,” diyerek adalet talebini yineledi.

Kaynak : PHA