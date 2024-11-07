İşyeri temsilcileri ile yapılan haftalık istişare toplantısında konuşan Mehmet Demir, norm fazlası öğretmenlerin atama sürecinin öğretmenlerimizle birlikte okul yöneticileri, velileri ve öğrencileri de endişelendirdiğini ifade ederek “an itibariyle sınıflarında derse girmekte olan öğretmenlerimizin görev yerlerinin istekleri dışında değiştirilmesi öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçleri açısından sosyal maliyet üretecektir. Kaldı ki yakın zamanda aile bütünlüğü özrü göz önünde bulundurularak özür durumundan atamalar yapılmıştı. Şimdi yapılacak norm fazlası gerekçesiyle ilçe dışına gerçekleştirilecek resen atamalarda aile bütünlüğünün bozulması riski yeniden oluşmuştur. Bakanlık birleştirdiği aileleri mağdur edebilecek bir uygulamada ısrarcı davranmaktan vazgeçmeli ve ilçe dışına resen atama sürecini iptal etmelidir” dedi.

İlçe dışına resen yapılan atamalarla ilgili daha önce hukuki işlemlerin yürütüldüğünü ve yargı tarafından alınmış birçok emsal karar bulunduğunu dile getiren Demir, yargı süreçlerinin tekrar işletileceğini ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar da dikkate alınarak kamunun bu konuda zarara uğratılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlığın norm fazlası öğretmenlerin yer değişikliği konusunda insan kaynaklarının verimli kullanmak hedefini anlayışla karşıladıklarını söyleyen Demir, “ bakanlık mali kaygıları gözetirken oluşabilecek sosyal maliyetleri göz ardı etmemeli, öğretmenlerimizin çalışma huzuru ve barışını bozmamalıdır. İlçe dışına resen atama işlemlerini ivedilikle durdurmalıdır. Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi olarak bu çağrılarımıza rağmen sürecin işletilmesi durumunda oluşacak tüm mağduriyetler konusunda öğretmenlerimize her türlü hukuki destek verecek ve sürecin sonuna kadar takip edeceğiz ” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA