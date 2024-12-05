"Tecrit İnsan Hakları İhlalidir"

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ayşegül Doğan, İmralı’da uygulanan tecridi insan hakları ihlali olarak nitelendirdi. Doğan, "Yıllardır İmralı’ya gidebilmek için başvurular yapıyoruz. Adalet Bakanı ‘makul sürede yanıt vereceğiz’ diyor. Bu makul süre nedir? 9 gün geçti. Bu konuda net bir açıklama yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Doğan, İmralı Adası’nın kapılarının açılmasını ve Abdullah Öcalan’ın özgürce konuşma hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Öcalan’ın vereceği mesajın kamuoyuna açıklanması, toplumun bu mesajı duyması gerekiyor" dedi.

"Kayyum Uygulaması Hukuksuzdur"

Basın toplantısında kayyum uygulamalarını da eleştiren Doğan, "2016’dan bu yana Kürtlerin yaşadığı coğrafyada kayyum eliyle bir yönetim uygulanmaya çalışılıyor. Bu, anayasaya aykırıdır ve halkın seçme-seçilme hakkını gasp etmektir" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verilen Yargıtay kararına da değinen Doğan, "Zeydan’ı seçen halkın iradesi yok sayılıyor. Van halkı ve demokratik kamuoyu buna izin vermedi, vermeyecek. Bu gerekçelerle Van’da kayyum atanamaz" dedi.

"Türkiye’nin Suriye Politikası Tutarsız"

Türkiye’nin Suriye politikasını eleştiren Doğan, "Türkiye’nin Suriye’de açtığı yeni savaş cepheleri, ülkenin güvenliğini sağlamayacak. Suriye’deki gelişmeler, içerideki Kürt sorunuyla doğrudan bağlantılıdır. Afrin, Kobanê ve Kamişlo gibi yerler, Türkiye’deki Kürtler için önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Doğan, Suriye’de siyasi bir çözümün sağlanması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Orta Doğu’da barışın öncüsü olmak istiyorsa tüm taraflarla diyalog kurmalı. Yeni savaş cepheleri açmak çözüm değil" dedi.

"Spekülatif Haberler Gerçek Dışı"

İmralı’ya gitmek üzere belirlenen heyet iddialarını yalanlayan Doğan, "Ne partimize, ne de adı geçen kişilere bir görüşme onayı iletildi. Bu tür haberler spekülatif ve doğruyu yansıtmıyor" diye konuştu.

DEM Parti’nin tecridin kaldırılması için net bir duruş sergilediğini vurgulayan Doğan, "Avukatlar, aileler ve partimizin Öcalan ile görüşmesi sağlanmalı. Tecridin kaldırılması bir insan hakkı meselesidir" dedi.

"Yeni Bir Zihniyet Gerekli"

Türkiye’nin mevcut yönetim anlayışını eleştiren Doğan, yeni bir siyasi zihniyetin gerekliliğini şu sözlerle dile getirdi:

"Barıştan söz edilecekse, devlet politikalarındaki geleneksel yaklaşımlar terk edilmeli. Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Bizim saklı bir ajandamız yok. Uzatılan eli tutmaya hazırız."

Kaynak : PHA