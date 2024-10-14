DEM Parti Adıyaman İl Eş başkanı Av. Hüseyin Coşkun, Kahta ilçesinde partililerle birlikte yaptığı basın açıklamasında bu duruma tepki gösterdi.

"Kürt Sorununun Çözümü İçin Yola Çıkmıştık"

Av. Coşkun, DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlemek istediği büyük mitingin, Kürt sorununun çözümü ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla organize edildiğini belirterek, sabah saatlerinde Kahta’dan yola çıkan partililerin, güzergâhta dört ayrı arama kontrol noktasında durdurulduğunu kaydetti. Her noktada GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldığı ve çeşitli nedenlerle ceza kesildiğini ifade eden Av. Hüseyin Coşkun, yaşananları şu sözlerle eleştirdi:

"Sabah 8’de mitinge katılmak için hareket ettik. Ancak, her kontrol noktasında arkadaşlarımızın tümüne GBT kontrolü yapıldı. Sudan bahanelerle cezalar kesildi. Bu engellemelerin sadece DEM Parti’ye yönelik olduğunu çok iyi biliyoruz. Başka hiçbir parti için bu kadar engel çıkarılmıyor. Kürtler’e ve DEM Parti’ye karşı açık bir haksızlık yapıldığı ortadadır."

"Tek Talebimiz Barış, Adalet ve Demokrasi"

Coşkun, açıklamasında Kürt halkının taleplerine de dikkat çekerek, bu engellemelerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Coşkun, DEM Parti’nin taleplerinin barış, adalet, demokrasi ve eşitlik olduğunu vurgularken, bu tür siyasi engellemelerin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Tek talebi barış, adalet, demokrasi ve eşitlik olan bir partinin siyasi çalışmalarını engellemek kabul edilebilir bir durum değildir. Hukuka aykırı olarak Diyarbakır mitingine katılmamız engellendi. Bu durum, Kürt halkının taleplerine karşı gösterilen sistematik bir baskının parçasıdır."

"Demokrasi Mücadelemizi Sürdürmeye Devam Edeceğiz"

DEM Parti’nin Diyarbakır mitingine yönelik yapılan engellemelerle sınırlı kalmadığını belirten Coşkun, Diyarbakır'da; mitinge katılan bazı partililerin gözaltına alınmasını da kınadı. Yasal haklarının ellerinden alındığını ifade eden Coşkun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yasalarla korunan toplantı ve gösteri hakkımız açıkça elimizden alınmıştır. Diyarbakır mitingine katılmak isteyen partililerimizin gözaltına alınması kabul edilemez. Bizler, demokrasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

DEM Parti Adıyaman İl Eş başkanı Av. Hüseyin Coşkun, açıklamasında; Kürt sorununa dair barışçıl çözüm arayışlarının önünde engel olarak gördüğü siyasi müdahaleleri gündeme taşırken, parti olarak mücadelelerinin süreceğini belirtti. Coşkun, Kürt halkının taleplerinin demokratik yollardan ifade edilmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin bu baskıcı tutumuna karşı duracaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA