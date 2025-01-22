Ahmet Türk Sağlık Sebepleriyle Katılamıyor

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün, sağlık sebepleri nedeniyle bu görüşmede yer almayacağı bildirildi. Türk, önceki süreçlerde benzer görüşmelere katılmış, ancak bu kez sağlık durumu nedeniyle heyette yer alamadı.

Daha Önce 28 Aralık 2024’te Görüşme Gerçekleşmişti

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde de Abdullah Öcalan ile İmralı’da bir görüşme gerçekleştirmişti. Heyet, görüşmenin ardından Öcalan’ın mesajını iletmek üzere siyasi parti yöneticilerini ziyaret etmişti.

Görüşmenin Odağı ve Gündemi

Bugün gerçekleşecek görüşmenin detayları henüz açıklanmazken, Öcalan’ın heyetle paylaşacağı mesajların siyasi süreçte nasıl bir yankı uyandıracağı merak ediliyor.

Kaynak : PHA