Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaralanan 29 kişi taburcu edilirken, 22 kişinin tedavisi devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan 29 kişi, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 22 kişinin tedavisi ise devam ettiği öğrenildi.

Yangının ardından hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, yaralanan 29 kişinin bugün taburcu edildiğini açıkladı. Diğer 22 yaralının ise hastanelerdeki tedavi süreçleri devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya ulaştığını ve olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yangın 10 saatlik çalışmalar sonunda kontrol altına alınmıştı.