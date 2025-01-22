Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklama kararının hukukun temel prensiplerine aykırı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Devlet, herkesten ve tüm vatandaşlarından önce hukuka riayet etmelidir. Bu kapsamda tutuklama tedbirinin istisna, kişi hürriyetinin esas olduğu göz ardı edilerek, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın tutuklanmış olması, kamu vicdanını zedelemiştir.”

"İfade Özgürlüğü Kısıtlanmamalı"

Ağıralioğlu, Özdağ’ın tutuklanmasının toplumda ifade özgürlüğüne yönelik endişeleri artırdığını belirtti. Açıklamasında, siyasetin eleştiri ve itirazlar karşısında hukukun bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

“Toplumda ifade hürriyetinin engellendiği, siyasetin hukuk eliyle itiraza ceza, eleştiriye tutuklama sopası gösterdiği kanaati oluşturacak adımlardan uzak durulması gerektiği, izahtan varestedir.”

"Eşit ve Adil Hukuk Çağrısı"

Ağıralioğlu, hukukun siyasi husumetlere alet edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, devletin adaletle yönetilmesinin önemini şu sözlerle ifade etti:

“Pozitif hukuka uymak, uyarken herkese eşit ve adil olmak, siyasi husumeti yargının dışında tutmak, ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltacak adımlardan kaçınmak olmazsa olmaz koşuldur. Herkesi bu sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz.”

"Ümit Hakkı Tartışması"

Ağıralioğlu, geçmişte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir terör örgütü liderine bile "umut hakkı" tartışmasının yapıldığı bir zeminde, bir siyasi parti genel başkanının tutuklanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kaynak : PHA