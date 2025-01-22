Bakanlık açıklamasında, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibarıyla 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.

76 Kişi Hayatını Kaybetti, 52 Cenaze Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faciada yaşamını yitirenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 52 cenazenin kimliklerinin belirlendiğini, 45 cenazenin ailelerine teslim edildiğini belirterek, diğer cenazelerle ilgili kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından milletimizi korusun.”

Yerlikaya, Adli Tıp Kurumu’nda DNA tespit çalışmalarının sürdüğünü ve kalan cenazelerin ailelere en kısa sürede teslim edileceğini ifade etti.

Soruşturma Devam Ediyor: 9 Gözaltı

Faciayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, olayla bağlantılı olarak 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, “Mülkiye başmüfettişlerimiz otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreçlerini detaylı bir şekilde inceliyor. Kusur ve ihmal varsa, idari soruşturma sonucunda bu hakikat ortaya çıkacak” dedi.

Yerlikaya, sürecin hızla tamamlanacağını belirterek, “Buna benzer acı olaylarda olduğu gibi idari tahkikat en fazla 10 gün içinde sonuçlanacaktır. Adalet, sorumlulardan mutlaka hesap soracaktır” ifadelerini kullandı.

Milli Yas İlan Edildi

Facianın ardından bir günlük milli yas ilan edildiğini hatırlatan Yerlikaya, “Yasımız var, bize bu acıyı yaşatan kimlerse Türk milleti adına adaletten kaçamayacaklar. Gereken her şey hukuk çerçevesinde yapılacaktır” dedi.

Arama ve Taramalar Tamamlandı

Yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, AFAD ve uzman ekiplerin son kontrolleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası, Türkiye tarihindeki en ölümcül otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, yangının nedeni ve sorumluların belirlenmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Kaynak : PHA