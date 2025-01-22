“Milletimizin Yüreği Yanıyor”

Davutoğlu, yangının ardından yaşanan tartışmalara değinerek şunları söyledi:

“Milletimizin yüreği yanıyor, Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı birbirini suçluyor. Bolu Belediye Başkanı, mazlum sığınmacıların suyunu kesmek yerine Bolu gibi ormanlık bir bölgede itfaiyenin müdahale kapasitesi ile ilgilenseydi; Kültür ve Turizm Bakanı da kendi şirketini de ilgilendiren Ege sahillerinin rant alanlarına ayırdığı mesaiyi turizm altyapısının rehabilitasyonuna ayırsaydı bu acılar yaşanmayabilirdi.”

“İstifa Etmek Onurlu Bir Davranıştır”

Yangın sonrası alınamayan önlemleri ve kurumlar arası sorumluluk eksikliğini eleştiren Davutoğlu, “Kendilerine biraz saygıları varsa her ikisinin de derhal istifa etmesi gerekir,” ifadelerini kullandı.

Yangında Büyük Kayıplar ve Soruşturma Süreci

Kartalkaya'da meydana gelen ve Türkiye tarihinin en ölümcül otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen facia, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Yangının ardından 9 kişi gözaltına alındı. Uzmanlar, facianın sebebini ihmaller ve yetersiz denetimlere bağladı.

Davutoğlu’ndan İtfaiye ve Turizm Altyapısı Eleştirisi

Davutoğlu, Bolu gibi ormanlık bir bölgede itfaiyenin yetersiz müdahale kapasitesine ve Türkiye genelindeki turizm altyapısındaki eksikliklere dikkat çekerek, bu tür faciaların önlenmesi için acil reform çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA