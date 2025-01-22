Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir.”

Yangın Faciasında 76 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi yaralandı. Türkiye tarihindeki en ölümcül otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen facia, ülke genelinde derin üzüntü yarattı.

Cenaze Namazlarına Katılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, ziyarette hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına iştirak ederek ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, yangın sonrası yapılan çalışmalara dikkat çekmek ve yaraların sarılması noktasında devletin desteğini göstermek amacıyla büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA