"Erdoğan cesur adımlar atmalı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hükümetin Kürt meselesine dair yeni bir çözüm süreci yürütmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Biz kalıcı ve köklü bir çözüm için hazırız. İktidarın da bu çağrının ciddiyetine denk düşecek zemini güçlendirmeye ve tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Sayın Bahçeli bu sürecin taşıyıcısı olamaz. Yürütmenin başında siz varsınız, Sayın Erdoğan. Milyonlar, demokratikleşme için adımlarınızı bekliyor. Cesaret gösterin, tarihe cesur bir lider olarak geçin.”

Bakırhan, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yaparak, hükümetin somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

"Kadınlar adalete güvenebilir mi?" – Pınar Gültekin Davası Tepkisi

Konuşmasında kadın cinayetleri ve yargı kararlarına da değinen Bakırhan, Pınar Gültekin davasında verilen haksız tahrik indirimi kararına sert tepki gösterdi.

“Adli tıp raporuna göre diri diri yakıldığı tespit edilen Pınar Gültekin için Yargıtay, haksız tahrik indirimi istiyor. Kadınlar yargıya nasıl güvenecek? Bu kararı verenler, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor. Kadın mücadelesinin takipçisi olacağız.”

"Kayyum atamaları halkın iradesine darbedir"

Siirt Belediyesi’ne kayyum atanmasını sert bir dille eleştiren Bakırhan, kayyumların halkın iradesini gasp ettiğini ifade etti:

“Siirt’e atanan kayyum, cebinde isimliğiyle dolaşıyormuş. Demek ki bunlar önceden bunun hazırlığını yapıyorlar. 31 Mart’ta Siirt halkının iradesine 10 bin oy farkla sahip çıktık ama gece yarısı bu irade yok sayıldı.”

Bakırhan, kayyum uygulamalarının yalnızca Kürt illeriyle sınırlı kalmadığını, Batı illerinde de benzer politikaların uygulamaya konulabileceğini vurguladı:

“Kürt coğrafyasındaki kayyum zihniyeti Batı’ya da taşınıyor. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın, DEM Parti olarak halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz.”

"Süreç bahanesiyle sessiz kalmayacağız"

Bakırhan, hükümetin bir yandan barış çağrısı yaparken diğer yandan baskı politikalarını sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

“Kimse bize, ‘Bir süreç var, size istediğimiz gibi tokat atarız, sesinizi çıkarmayın’ diyemez. Kimse bize, ‘Bir süreç var, kayyumları görmezden gelin’ diyemez. Kayyum politikaları halkın iradesine darbedir.”

"Öcalan çatışmaların hukuki ve siyasi zemine çekilmesi çağrısı yapacak"

DEM Parti Eş Genel Başkanı, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde önemli bir çağrı yapacağını belirtti ve hükümetin bu çağrıya uygun bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi:

“Sayın Öcalan, çatışmaların hukuki ve siyasi zemine çekilmesi çağrısı yapmışken, iktidarın dili ve pratiği de buna uygun olmalıdır. Türkiye’nin barışa ihtiyacı var ve bu çözüm, toplumun tüm kesimlerinin nefes almasını sağlayacaktır.”

"İktidar demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda neden adım atmıyor?"

Bakırhan, iktidarın Kürtlerin ve Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını tanımadığını vurgulayarak, hükümete şu soruları yöneltti:

“Hükümet demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda neden bir adım atmıyor? İktidarı durduran nedir? Kürtlerin ve Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı tanınmayacak mı?”

DEM Parti’nin barış mücadelesine devam edeceğini söyleyen Bakırhan, Türkiye’nin dört bir yanında barış talebiyle toplantılar düzenleyeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA