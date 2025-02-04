CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Enginyurt ve Uzun’a rozetlerini takarak, “Hem Sayın Enginyurt’a hem Sayın Salih Uzun’a bundan sonra gerek Meclis’te gerek 81 ilimizde 973 ilçemizde bizimle birlikte verecekleri demokrasi ve yeniden kurtuluş mücadelesinde başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz” dedi.

Özel: “Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinde güçlenerek ilerliyoruz”

Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Enginyurt ve Uzun’un CHP’ye katılımının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bugün Meclis’te, İzmir’de, İstanbul’da ve Türkiye’de güçlenerek başlıyoruz. Her ikisi de kamuoyunun yakından tanıdığı, biri İzmir’de, diğeri İstanbul’da CHP listelerinden aday olmuş ve örgütümüzle uyum içinde çalışmış iki değerli milletvekilimizle yola devam ediyoruz. Sevgili Cemal Enginyurt ve sevgili Salih Uzun’u, baba evine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evine davet ediyorum.”

Özel, Enginyurt’un CHP’ye katılım sürecinde geçmişte yaşanan tartışmalara da değinerek, “Özgür Özel’e daha önce söylediklerin hatırlatılıyor. Ama biz helalleştik, birlikte mücadeleye devam edeceğiz” diyerek birlik mesajı verdi.

Salih Uzun: “Bugün birleşme ve dayanışma zamanıdır”

Merkez sağ siyaset geleneğinden gelen Salih Uzun, CHP’ye katılımının siyasi bir geçişten öte, bir birliktelik hamlesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben buraya geçmişime sünger çekerek gelmedim. Tümüyle değişerek de gelmedim. Bugün yapılması gereken tek şey, birleşme ve dayanışmadır. Muhalefeti bölmeye çalışanlara inat, bütünleşerek güçlenmeye geldim.”

Cumhuriyet’in karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çeken Uzun, CHP’nin tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirtti:

“Bugün CHP’nin tarihi bir görevi var. Cumhuriyet fikrini bir ulu çınar gibi düşünün. CHP ve benim geldiğim merkez sağ siyaset geleneği, bu çınarın ana dallarıdır. Şimdi dalların birbirleriyle rekabet etme değil, Cumhuriyet’i koruma zamanıdır.”

Cemal Enginyurt: “CHP’ye asla CHP’yi kendimize benzetmeye gelmedik”

Konuşmasına İzmir Marşı’nı söyleyerek başlayan Cemal Enginyurt, CHP’ye katılım sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu:

“Ben CHP’li değildim, Sayın Başkan da benden çok çekti geçmişte. Ama biz CHP’ye asla CHP’yi kendimize benzetmeye gelmedik. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine geldik.”

Türkiye’deki siyasi durumu eleştirerek, Cumhuriyet’in ve demokrasinin tehlike altında olduğunu ifade eden Enginyurt, şu mesajları verdi:

“Biz CHP’ye, demokrasinin, dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi olduğu için geldik. Bugün Türkiye’de öyle bir dönemden geçiyoruz ki, ‘Sen benden büyüksün, ben senden küçüğüm’ kavgasına zaman yok. ‘Ben seni yeneceğim, sen beni yeneceksin’ tartışmasına vakit yok. Çünkü başımızda bir adam var, bizi ‘Ya benimsin ya kara toprağın’ demeye zorluyor. Ama biz diyoruz ki: Ne senin olacağız Erdoğan, ne de kara toprağın! Mustafa Kemal Atatürk’e asker olacağız.”

Siyasi baskılar ve muhalefet üzerindeki sindirme politikalarına da değinen Enginyurt, Silivri’de tutuklu olan muhaliflere selam göndererek, mücadele mesajı verdi:

“Zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun.”

“CHP’ye tasmayla gelmedik, güçlü bir iradeyle geldik”

Enginyurt, CHP’de özgürce siyaset yapacaklarını vurgulayarak, şu sözleriyle konuşmasını tamamladı:

“Biz CHP’ye ‘Kalk!’ denildiğinde kalkan, ‘Otur!’ denildiğinde oturan tasmalılardan olmamak için geldik. Biz, güçlü bir irade için geldik. Zaferimiz de, seferimiz de kutlu olsun.”

CHP’nin Milletvekili Sayısı 133’e Yükseldi

Enginyurt ve Uzun’un CHP’ye katılmasıyla birlikte, CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 133’e ulaştı. CHP’nin 2024 yerel seçimleri öncesinde geniş tabanlı bir siyasi birliktelik kurma çabalarının bir yansıması olarak değerlendirilen bu hamle, muhalefet cephesinde yeni bir güç birliği sinyali olarak yorumlanıyor.

Kaynak : PHA