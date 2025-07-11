Davutoğlu: Türkiye ateş çemberinin içindedir

X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, açıklamasına Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çekerek başladı:

“Dünyanın ve bölgenin büyük bir türbülanstan geçtiği, Türkiye’nin ise adeta bir ateş çemberinin içinde bulunduğu bu dönemde terör örgütünün ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda silahları somut bir şekilde tasfiye etmeye başlaması doğru yönde atılmış bir adımdır.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik

Davutoğlu, sürece katkı sunan siyasi aktörlere ve kamu görevlilerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, DEM Parti temsilcileri ve ilgili devlet yetkilileri olmak üzere örgütün tasfiyesi sürecinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”



‘Asıl kahramanlar şehitlerimiz ve gazilerimizdir’

Silah bırakma sürecinde en büyük fedakarlığı yapanların şehitler ve gaziler olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu kesime duyulan saygının zedelenmemesi gerektiğini ifade etti:

“Ancak bu süreçte esas kahramanlar, son elli yıl içinde vatanın ve milletin birliği için hayatlarını feda eden şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların yakınlarıdır. Onları üzecek, yüreklerini sızlatacak hiçbir söylem ve eyleme asla izin verilmemelidir.”



‘Bu bir son değil, ancak bir başlangıçtır’

Süleymaniye’de düzenlenen törenin yalnızca sembolik bir adım olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, sürecin teknik ayrıntılarla desteklenmesi gerektiğini belirtti:

“Bu bir son değil, ancak bir başlangıçtır. Süreç sembolik görüntülerle değil; sistematik, takvimlendirilmiş bir eylem planıyla yürütülmelidir. MİT ve TSK sürecin her aşamasını mutlak takip ve denetim altında tutmalıdır. Gelişmeler, MGK ve TBMM nezdinde raporlanmalıdır.”



‘Son terörist silah bırakmadan rehavete kapılamayız’

Sürecin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Son terör örgütü üyesi silahını bırakmadan ve sadece ‘Terörsüz Türkiye’ değil, ‘Terörsüz Bölge’ hedefine ulaşmadan rehavete kapılamayız. Hâlâ önümüzde önemli ve zorlu aşamalar vardır.”



‘Küçük siyasi hesapları bir kenara bırakma zamanı’

Ahmet Davutoğlu, açıklamasının sonunda yeni bir demokratik dönemin inşası için çağrıda bulundu:

“Özgürlük-güvenlik dengesi temelinde, insan haklarına dayalı tam ve eksiksiz bir demokratik düzene ulaşmadan gerçek bir istikrar ve barış iklimi kurulamaz. Yolumuz çetin, çevremiz risklerle doludur. Yapmamız gereken ise küçük siyasi hesapları bir kenara bırakarak, 85 milyonun kendisini milli birlik ve beraberlik içinde, eşit ve özgür vatandaş hissedeceği bir yeni döneme öncülük etmektir.”

Kaynak : PHA