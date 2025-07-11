Erdoğan’dan sosyal medya üzerinden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."



Süleymaniye’de sembolik tören: 30 PKK’lı silahlarını yaktı

Terör örgütü PKK üyesi bir grup, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinin Dukan ilçesindeki Casene Mağarası önünde düzenlenen törende, örgütsel faaliyetlerine son verdiklerini açıklayarak ellerindeki silahları yaktı. Törene KCK Eş Sözcüsü Bese Hozat da katılırken, arka plandaki dev ekranda Abdullah Öcalan’ın son yayımlanan görüntüsü yansıtıldı.



Siyasi aktörlerden sürece destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması, süreci destekleyen ilk doğrudan mesajı niteliği taşırken, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sürece ilişkin olumlu mesajlar vermişti. Açıklamalarda ortak vurgu, “Terörsüz Türkiye” idealine ve bu hedef doğrultusunda toplumsal mutabakatla ilerlemenin gerekliliğine yönelikti.



TBMM'de yeni adımlar bekleniyor

Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) süreci yasal çerçeveye oturtacak ve izleme mekanizması oluşturacak yeni bir komisyon kurulması bekleniyor. Süreç boyunca Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı ve diğer güvenlik birimlerinin koordinasyon halinde çalışması öngörülüyor.



Bölgesel etkileri: Suriye ve Irak odakta

Uzmanlar, bu silah bırakma adımının yalnızca Türkiye iç güvenliği açısından değil, Suriye ve Irak’taki Kürt grupların geleceği açısından da kritik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Esad rejimi arasındaki müzakerelerde bu gelişmenin etkili olması bekleniyor.



Sürecin devamı ve beklentiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması, devletin en üst düzeyinden gelen doğrudan bir onay ve destek olarak değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte atılacak adımların iç ve dış kamuoyunca yakından izleneceği belirtiliyor. Sürecin şeffaf, kontrollü ve kurumsal mekanizmalarla yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA