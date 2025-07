Reuters: ‘Suriye’deki Kürt güçler için entegrasyon baskısı artabilir’

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Dukan kasabasında düzenlenen ve 30 PKK’lının silahlarını yaktığı töreni “sembolik ama önemli bir adım” olarak niteledi. Haberde, törene Türk ve Iraklı istihbarat yetkilileri ile IKBY temsilcilerinin yanı sıra DEM Parti’den üst düzey isimlerin de katıldığına dikkat çekildi. Ajans, silahsızlanma kararının özellikle ABD’nin desteklediği Suriyeli Kürt güçler üzerinde baskıyı artırabileceği yorumunu yaptı.



BBC: ‘Etki yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak’

BBC, gelişmeyi “Türkiye ile çatışmayı bitirme yönünde büyük bir adım” olarak tanımladı. Haberde, sürecin etkilerinin Irak, Suriye ve İran’a kadar uzanacağı vurgulandı. BBC ayrıca Ankara’da süreci yönetecek bir TBMM komisyonu kurulmasının planlandığını, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğunu belirtti. Öcalan’ın cezaevi koşullarının gözden geçirileceğine dair Ankara kaynaklı sinyaller de haberin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.



France24: ‘PKK'nın zayıflaması, silahsızlanmayı kurtarıcı bir hamleye dönüştürdü’

Fransa merkezli France 24, silah bırakma törenini “silahlı isyandan demokratik siyasete geçişte bir dönüm noktası” olarak niteledi. Kanal, PKK’nın askeri gücündeki zayıflamanın bu adımı kaçınılmaz hale getirdiğini ve sürecin Erdoğan’a siyasi kazanım olarak yansıyabileceğini aktardı.



The New York Times: ‘Barış süreci Erdoğan için büyük bir zafer olabilir’

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından potansiyel bir “büyük siyasi zafer” olarak yorumladı. Gazete, PKK’nın Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, çatışmaların sona ermesinin Erdoğan’a iç politikada güç katabileceğini yazdı.



Al Jazeera: ‘Süreç, Türkiye’de yeni bir siyasi uzlaşma zemini yaratabilir’

Katar merkezli Al Jazeera, töreni “son derece sembolik” bir başlangıç olarak tanımlarken, sürecin yaz boyunca devam edeceğini belirtti. Haberde DEM Parti’nin barış sürecine destek verdiği ve AK Parti ile MHP’nin pozisyon değişikliğinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Al Jazeera, bu adımın Türkiye iç siyasetinde yeni bir uzlaşma ortamı yaratabileceğini öngördü.



Al Arabiya: ‘Süreç uzarsa provokasyonlara açık hale gelebilir’

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, gelişmeyi “tarihi bir dönüşüm” olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarına yer verilen haberde, sürecin 3-5 ay içinde tamamlanması gerektiği, aksi halde provokasyonlara açık hale gelebileceği uyarısı yapıldı.



RIA Novosti: ‘Türkiye, PKK ile 40 yıllık çatışmayı bitirme yolunda’

Rus haber ajansı RIA Novosti, süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin desteklediği “Terörden Arındırılmış Türkiye” vizyonu çerçevesinde değerlendirdi. Ajans, Türkiye’nin bu adımı yasallaştırmak için TBMM’de özel bir komisyon kurmayı planladığını, sürecin MİT ve TSK gözetiminde 3 ila 4 ay içinde tamamlanacağını aktardı. Silahların imha edilmesi ve örgüt mensuplarının kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması planlanıyor.



Bölgesel etkiler öne çıkıyor



Uluslararası medyada sürecin yalnızca Türkiye’nin iç meselesi olmadığı, Irak, Suriye ve İran’daki güç dengelerini de doğrudan etkileyeceği görüşü hâkim. Özellikle Suriye’deki Kürt güçlerin geleceği, Irak hükümetinin PKK’ya karşı tutumu ve İran’daki Kürt gruplarla olan ilişkilerin yeniden şekillenebileceği öne sürülüyor.



Türkiye'de ise gözler, sürecin TBMM’ye nasıl yansıyacağına, hangi yasal adımların atılacağına ve muhalefet ile iktidar arasındaki diyalogun nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda.

Kaynak : PHA