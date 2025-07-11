‘Kamuoyunu yanıltma çabalarına hız verildi’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı kişi ve çevrelerin kamuoyunu yanıltma çabalarına hız verdiğini belirterek, gazetecilik ilke ve etiğine aykırı davranışlara karşı yasal yollara başvurduklarını duyurdu.

Şahin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gazetecilikle ilgisi olmayan bazı kişiler, kamuoyunu yanıltma çabalarına yeniden hız vermiştir. Haber yapmaktan aciz, 'kulis' adı altında gönlünden geçeni gerçek gibi sunan Serdar Akinan adlı kişi bu çevrelerin başında gelmektedir."



‘Meslek ilkelerini hiçe sayıyor, iftira niteliğinde açıklamalar yapıyor’

RTÜK Başkanı Şahin, Serdar Akinan’ın RTÜK ve şahsına yönelik açıklamalarının mesnetsiz olduğunu savunarak şu değerlendirmede bulundu:

"Basın meslek ilkelerini hiçe sayan, '5N 1K' ilkesini dahi karşılamaktan uzak açıklamalarıyla hem şahsımı hem de Üst Kurulumuzu hedef alan bu şahıs hakkında, 10 Temmuz 2025 tarihli yayınındaki gerçek dışı ve iftira niteliğindeki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı tarih ve 15595163133 iş emir no ile suç duyurusunda bulunulmuştur."



‘Yanıt vermeyi gereksiz kılacak ölçüde düşük bir düzey’

Serdar Akinan’ın iddialarına doğrudan cevap vermeyi gereksiz gördüğünü belirten Şahin, bu tür açıklamaların belirli yapılar tarafından organize edildiğine dikkat çekti:

"Ortaya attığı mesnetsiz iddiaların düzeyi, ayrıca bir yanıt vermeyi gereksiz kılacak ölçüde düşüktür. Terör örgütleriyle iltisaklı bazı yapıların kamuoyunda fesat çıkarmaya yönelik uydurmalarına itibar edilmemelidir."



‘Karalama kampanyasına karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağız’

Ebubekir Şahin, kişisel itibarı ve kurumun saygınlığını hedef alan bu girişimlere karşı kararlı duruş sergileyeceklerini vurguladı:

"Kurumumuzu ve şahsımı hedef alan bu organize karalama kampanyasını şiddetle kınıyor; gazetecilik kisvesi altında yürütülen bu kirli operasyonun karşılıksız kalmayacağını, tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."



Serdar Akinan’dan henüz açıklama gelmedi

Öte yandan gazeteci Serdar Akinan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in suç duyurusuna ilişkin henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Gelişmelerin kamuoyuna yansıması bekleniyor.

Kaynak : PHA