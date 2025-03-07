İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 14 ilde "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla paravan şirket kurarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla Paravan Şirket kurarak, vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesindeki operasyonda, Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulundukları, İkna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları ve Mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları ve toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Suç örgütünün vatandaşları yaklaşık 387 milyon TL dolandırarak mağdur ettikleri ve şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucu;

1 milyar 300 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Tekirdağ merkezli 14 ilde "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla Paravan Şirket kurarak, vatandaşlarımızı dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 28 şüpheli yakalandı.Şüphelilerden;⛔ 22'si TUTUKLANDI.⛔ 6'sı hakkında adli… pic.twitter.com/dUHErjUMf1— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 7, 2025

Operasyonlarda çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti.