Başkan Sadioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak Ağır iş yükü, mobbing, şiddet ve geri planda bırakılmalara dikkat çekti. Başkan Sadioğlu'nun gündeme dair açıklaması aşağıdadır.

Türk Kadını; Gevher Nesibe’de,

Hafsa Sultan’da millete şifanın ,

Zübeyde Hanım’da dünyayı değiştiren bir annenin,

Kara Fatma, Şerife Bacı ve Nene Hatunda yiğitliğin,

Halide Edip’te vatan sevgisinin kendini bulmuş halidir.

Bizim kültürümüzde kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Kadına vurulan her darbe toplumun varlığına yöneltilmiş bir tehdittir. Kadınlarımıza yönelik mobbing, şiddet, taciz gibi insanlık dışı davranışlar kabul edilemezdir. Kadın cinayeti diye bir cinayet tanımlamasının bizim ülkemizde olması ne yazık ki hepimiz için utanç vericidir.

Bu bakımdan kadınların haklarını korumak ve yüksek Türk medeniyeti ve ahlakında kadına verilen değeri tekrardan hakim kılmak tüm bireylerin, ülkeyi yönetenlerin ve kurumlarımızın sorumluluğundadır.

Bu meselelere çözüm bulup ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.” Sözünü de şiar alarak her anlamda yükselmemiz mümkündür.

Kadına şiddete verilen cezalar ağırlaştırılmasından, kadınların toplum hayatında daha da aktif bir şekilde yer almasına kadar geniş bir yelpazede olaylara bakılmalı ve çalışmalar yapılmalıdır.

Kamuda görev yapan kadın çalışanlarımız içinde özellikle bu aile yılında önemli düzenlemelere imza atılması şarttır.

Ağır iş yükü, mobbing, şiddet ve geri planda bırakılma gibi kamuda çalışanlarının karşılaştıkları temel sorunlarda en fazla mağduriyeti kadınlarımız yaşamaktadır. Aile yılında kanununda hak olan yarı zamanlı çalışmayı annelerin kullanmasında zorluklar çıkarılması, kreş gibi önemli bir meselede ne yazık ki istenilen çalışmaların bir türlü yapılmamasının izahı mümkün değildir.

Doğum, süt izni gibi izinlerde kadın çalışanlarımızın hiçbir şekilde mağdur edilmeyerek bu izinlerin süreleri mutlaka uzatılmalıdır. Ulaşım ve barınma gibi sorunları çözmek adına mutlaka çalışmalar yapılmalıdır.

Fedakar kadın çalışanlarımızın sorunlarına çare bulmak onlara daha iyi bir çalışma hayatı sunmak devletimizin ve milletimizin ortak görevidir.

Kadın çalışanlarımızın kıymeti bilinmelidir. Dikkatinizi çekmek istiyorum; Depremde kuvözlere sarılan hemşireler, enkazdan çıkıp sağlık hizmeti sunmaya gidenler, Terk edilen bebeği emziren Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kazada yaralanan ayakları üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydiren ATT Aysel Göçer, bir gebe kadının ambulansta doğumunu yaptıran UMKE personeli Fehime ÖZGER ve Att. Şehnaz Konur ve son olarak Şanlıurfa bir bebeği telefondan müdahale ile hayatta tutan Zehra Tankuş kadınlarımızın nasıl bir özveri ile hizmet ettiklerinin anlatmaya ve cümle aleme göstermeye yeterlidir.

Türk Sağlık-Sen olarak kadın çalışanlarımızın sorunlarını öncelikleyen bir sendikayız.

Bugüne kadar biri uluslararası olmak üzere 3 kadın çalıştayı yaptık. Bizatihi kadınlarımız kendi sorunlarını tartışıp değerlendirdiler, raporlar hazırladılar. Bu raporları ilgililerine ulaştırdık.

Kısacası biz sendika olarak kadınlarımızı tüm çalışmalarımıza ortak kılıyoruz. Bugün sendikamızın %59.7’sini kadın üyelerimiz oluşturması bizim için gurur kaynağıdır. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm kadınlarımızda sendikamızda birarada olmaya beraber çalışmaya davet ediyoruz.

Bu temenniyle Türk Sağlık-Sen olarak başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, toplumsal yaşamda ve sendikal hayatta mücadele eden kadınlarımıza başarılar diliyor ve kadınlarımızın tüm sorunlarının göstermelik tartışmalardan uzak bir şekilde çözüm odaklı olarak irdelenmesini istiyoruz.

Tuba SADİOĞLU

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi

Kadın Kolları Başkanı