14 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla olmak üzere 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yüksek Kazanç Vaadiyle Vatandaşları Dolandırdılar

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma vaadiyle vatandaşları kandırdıkları, kurdukları sahte web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla mağdurları sisteme üye yaptıkları belirlendi. Vatandaşlardan topladıkları paraları 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına aktaran şüphelilerin, daha sonra bu paraları kripto borsalara yönlendirdikleri tespit edildi.

Yetkililer, örgütün vatandaşları toplamda 387 milyon TL dolandırdığını, yapılan incelemelerde 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmine sahip hesapların tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya’dan Vatandaşlara Uyarı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşları internet dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaya çağırarak şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen, SMS, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla size iletilen linkleri güvenli olduğundan emin olmadan açmayın. Yüksek kazanç vaat eden sahte yatırım platformlarına karşı dikkatli olun."

Delillere ve Dijital Materyallere El Konuldu

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirilirken, dolandırıcılıkla bağlantılı finansal veriler de detaylı incelenmek üzere yetkililer tarafından alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Saray Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer illerdeki savcılıklar ve polis ekiplerini tebrik etti. Soruşturmanın derinleştirilerek, suç örgütünün tüm bağlantılarının açığa çıkarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak : PHA