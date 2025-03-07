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Güçlü motoruyla ses hızına yaklaşması hedeflenen KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda daha etkin manevra kabiliyetine sahip olacak. AESA radarı sayesinde ise geniş durumsal farkındalık kazanarak zorlu görevleri başarıyla icra edebilecek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, uçuş sırasında gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA , test sürecinde önemli bir aşamayı daha geçti.

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