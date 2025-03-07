6 Mart’ta vefat eden Doğan, 7 Mart günü memleketi Artan köyünde düzenlenen cenaze töreniyle aile kabristanlığında toprağa verildi.

İslam ve İnsan Düsturuyla Bir Ömür

Gözebaşı (Karti) köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan merhum Abdurrahman Doğan Hoca, yaşamını dedesi Şeyh Mehmed Said Doğan’ın öğrettiği "İslam ve insan düsturu" ile şekillendirdi. Hayatı boyunca insanlara yardım etmeyi ve elinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine destek olmayı ilke edinen Doğan, çevresinde sevilen ve sayılan bir isimdi.

Kalabalık Cenaze Töreniyle Uğurlandı

Doğan’ın cenaze töreni, ailesi, yakınları ve sevenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Doğan’ın cenazesi, Artan köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Taziye Adıyaman’da Kabul Ediliyor

Merhum Abdurrahman Doğan Hoca’nın taziyesi, Adıyaman Siteler Mahallesi’nde bulunan Guli Balta Taziye Evi’nde kabul ediliyor.

Kaynak : PHA