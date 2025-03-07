“Kadınlar Toplumun Temel Direğidir”

Milletvekili Resul Kurt, mesajında kadınların hayatın her alanında büyük fedakârlıklarla yer aldığını belirterek, “Kadınlarımız, toplumumuzun temel direği, ailenin ve sosyal yapının en önemli unsurudur. Onların emeği, alın teri ve fedakârlığı, geleceğimizi şekillendiren en güçlü unsurlardandır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü, daha özgür ve daha eşit bir konumda olmalarını desteklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Depremzede Kadınlara Destek Vurgusu

6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımın en fazla kadınları etkilediğine dikkat çeken Kurt, Adıyaman’da depremzede kadınların yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Adıyaman’ımızda 6 Şubat depremleri sonrasında en büyük mücadeleyi verenlerin başında kadınlarımız geliyor. Evlerini, sevdiklerini ve işlerini kaybetmiş olan birçok kadınımız, hayata tutunma mücadelesini büyük bir azim ve sabırla sürdürüyor. Devletimiz, kadınlarımızın bu süreçte ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek için önemli destekler sağlıyor. Kadınlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmaları için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz."

Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerin sürdüğünü belirten Kurt, "Özellikle deprem bölgesinde kadınlarımızın ekonomik hayata daha fazla katılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Kadın kooperatiflerimizi destekliyor, mesleki eğitim programları düzenleyerek kadınların istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

“Kadınlarımızın Mücadelesini Destekliyoruz”

Doç. Dr. Resul Kurt, Türkiye’nin kadın hakları konusundaki kazanımlarını daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını ifade ederek, şu mesajı paylaştı:

"Kadınlarımızın emeği, sevgisi ve fedakârlığı her alanda bizleri ileriye taşıyan en büyük gücümüzdür. AK Parti hükümeti olarak, kadınlarımızın haklarını ve fırsat eşitliğini en üst düzeyde korumaya devam edeceğiz. Depremden etkilenen kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diliyorum."

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, mesajında 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda kadın hakları konusunda farkındalığın artırılması ve eşitlik mücadelesinin güçlendirilmesi gereken bir gün olduğunu da vurguladı.

Kaynak : PHA