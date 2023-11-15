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Yakın zamanda Cumhuriyet Mahallesinde yapımı planlanan ve ivedilikle yapım çalışmalarına başlanan park, yapılan açılış töreninin ardından mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Yaklaşık 5 bin metre kare alan üzerine yapılan parkın içerisinde kafeterya, yürüyüş yolu, oyun grubu, spor aletleri ve bisiklet yolları bulunuyor.

Mahalle sakinlerinin de katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ak Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Sivil Toplum Örgütleri Başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Açılış konuşması yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Cumhuriyet mahallemize yaklaşık 5 dönümlük alana parkımızı yaptık ve çok güzel olduğunu görüyorum. Millet bahçesi ile beraber şu an ihaleli olan 9 dönüm ve 25 dönümlük alanlarımız mevcut. Milli mücadele parkımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Seçimlerde Adıyaman’a Belediye Başkanı seçildiğimde yaklaşık kişi başına 2.9 metrekare düşen yeşil alan şuan 4-5 metrekareye çıktı ancak bu yeterli değil bunun 9 metrekare veya 11 metrekare olması lazım. Daha yaşanabilir bir şehir noktasında alt yapı olsun üst yapı olsun sosyal projeler olsun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Adıyaman halkı çok daha fazlasını hak ediyor.” dedi.

Kaynak : PHA