Erdoğan'dan Tepki: "Kendini Bilmezler Ordudan Temizlenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, törende yaşananların araştırıldığını belirtti ve şunları söyledi: "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Kendini bilmez birkaç kişi, ordumuzun içinde böyle unsurların barınması mümkün değil. Araştırmalar yapılıyor ve bu kişiler ordudan temizlenecek."

"Askeri Vesayet" Tartışmaları Yeniden Gündemde

Olayın ardından, teğmenlerin bu yeminini içeren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve askeri vesayet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Erdoğan, konuyla ilgili olarak Milli Savunma Üniversitesi'nde de araştırmaların sürdüğünü ifade etti ve ordunun siyasi hesaplar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İmam Hatipler Üzerine Vurgular

Erdoğan, aynı konuşmada İmam Hatip okullarının direniş ve dirilişin sembolü olduğunu belirtti. İmam Hatiplilerin, Türkiye'nin bağımsızlığı ve İslami değerlerinin korunması için büyük bir görev üstlendiklerini ifade ederek, bu okulları savunmanın önemine dikkat çekti.

Filistin Meselesine Değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek, Filistin'de yaşananların bir soykırım olduğunu söyledi. Erdoğan, İslam ülkelerine birlik çağrısında bulunarak, İsrail'in yayılmacı politikasına karşı ortak bir duruş sergilemenin zorunlu olduğunu belirtti.

Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda gerçekleşen olaylar hakkında sert açıklamalar yaparken, İmam Hatip okullarının önemine de dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in Filistin politikalarına karşı İslam dünyasının bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı açıklamada ise :

"Tarih boyunca büyük zaferlere imza atan şanlı ordumuz, bir Peygamber Ocağı olarak dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.

Şunun çok net bilinmesini isterim:

Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz.

Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde bu disipline zarar verecek bir durumu görmezden gelmez, demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız.

Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz.

FETÖ’cü hainlerden ve vesayet artıklarından temizlendikçe ordumuz, terör örgütleriyle mücadele ve vatan savunmasında destanlar yazmaya devam etmektedir.

Suriye’den Irak’a, Libya’dan Somali, Katar ve Kosova’ya kadar görev üstlendiği her yerde başarılarıyla, caydırıcılığıyla, disipliniyle göz dolduran; kökleriyle bağları güçlendikçe daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, milletin ordusudur, milletin göz bebeğidir.

Dahası bu ordu, milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur.

Millet olarak kahraman ordumuzla her zaman gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA