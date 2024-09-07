CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda belediye başkanlarının konuşmasına ilişkin kısa süreli gerilim yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer belediye başkanlarının da konuşması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı kurultayda İmamoğlu ve Özel, Yavaş'ın gönlünü aldı.

"Polemik çıkarmak istemiyorum ama..."

Tüzük Kurultayı'nda mikrofonu alarak açıklamalarda bulunan Yavaş, "Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim, Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve fikirlerimi de açıklamak isterdim. Ama Maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine yani Ekrem mi Mansur mu şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorum" dedi.

"Fitne ateşine odun atmış oluyoruz"

Açıklamasının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Yavaş, "Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü ve açıklaması belli. Biz 14 tane Büyükşehir Belediye Başkanıyız sadece ikisini konuşturursanız buradan biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz. Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın. Ya da ileriye dönük bir şey düşünülüyorsa ikimiz de aynı şeyleri anlatacağız aynı duygulara sahibiz. En azından bir gece öncesinden promter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. Biz de Türkiye'ye bir mesaj verebilirdik" şeklinde konuştu.

"Özel ve İmamoğlu devreye girdi"

Mansur Yavaş'ın bu sözlerinden sonra CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girerek Mansur Yavaş'ın gönlünü almaya çalıştı.

Kaynak : PHA