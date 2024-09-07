Etkinlikte bir konuşma yapan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Bugün burada asrın dayanışmasında emekle, sevgiyle, saygıyla muhabbetle yürüdüğümüz inşallah tekrar Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla yeniden güçlü, gelişen ve huzurlu bir Malatya için çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve çok değerli kadrosu ile birlikte 20 yıldan fazladır devam eden kutlu bir yürüyüş var. Bize vermiş olduğunuz destekle, güçle biz de çok güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde başta Büyükşehir Belediyemize bu programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte Malatyalıyız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, Malatya’daki deprem gerçeğine dikkat çekerek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hedefimiz vatandaşlarımızın kalıcı konut ve işyerlerine ulaşmasını sağlamak. Bu süreçte hem fiziki hem de sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapıyoruz. İnsanlarımızın hayatlarının normale dönmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tek Adımda Çözüm Merkezi ile hızlı hizmet erişimini sağlıyoruz ve Malatya İstihdam Merkezi ile vatandaşımıza iş imkanı sunuyoruz. Semt konaklarımızda ve eğitim merkezlerimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Er, etkinlik kapsamında 167 çocuğun sünnetinin yapıldığını belirterek, “Erkek çocuklarımızın hayatında iki önemli dönem vardır: Sünnet ve evlenme. Bugün evlatlarımızın ilk mutluluklarına ortak olduk. Konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımıza yönelik düzenlenen etkinlikler ve hediyeler ile onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Kızılay, Sağlık İl Müdürlüğü, hayırsever iş insanları, MİAD Başkanı Yunus Akdaş ve diğer katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Allah çocuklarımıza hayırlı ömürler versin, kazasız belasız güzel günler nasip etsin” dedi.

Kaynak : PHA