"Türkiye’nin başını öne eğdirtmeyiz"

PKK’nın 47 yıllık silahlı mücadelesinin sona erme sürecine girmesini değerlendiren Erdoğan, sürecin bir pazarlık değil, milletin iradesi ve devletin kararlılığı ile şekillendiğini vurguladı. Erdoğan, “Bu, bir müzakerenin değil; kararlı, sabırlı, milletine ve vatanına sevdalı bir devlet aklının eseridir” dedi.



Bahçeli ve MHP’ye özel vurgu: ‘Milliyetçiliğini kimse sorgulayamaz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilere sert tepki göstererek, “Sayın Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir” dedi. Aynı şekilde AK Parti kadrolarına yöneltilen ithamları da reddeden Erdoğan, “Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Terörle mücadelede hukuk dışı yöntemler ters tepti"

Erdoğan konuşmasında geçmişte uygulanan bazı yöntemlerin terörü bitirmek yerine büyüttüğünü belirterek, “Beyaz Toroslar, faili meçhuller, yakılan köyler, cezaevlerinde yaşanan insanlık dışı uygulamalar gibi hukuk dışı yöntemler, terör örgütüne istismar zemini sundu” dedi.



"Hataların bedelini hep birlikte ödedik"

14 Ağustos 1984’te başlayan terör saldırılarında 10 bine yakın güvenlik görevlisinin ve 50 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu ülke çok bedel ödedi. Ama artık terör örgütü silahlarını bıraktı, örgüt kendisini feshettiğini açıkladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.



“DEM Parti ve Bahçeli ile el ele yürüdük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün sona ermesi için sürdürülen sürecin en geniş katılımla, yapıcı bir yaklaşımla TBMM’de yürütüleceğini belirterek, DEM Parti heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Bahçeli’nin de bu süreçte tarihi çağrılar yaptığını hatırlattı.



“Türkiye Yüzyılı'nın kapıları aralanmıştır”

Süreci, “Türkiye Yüzyılı” hedefiyle ilişkilendiren Erdoğan, “Yeni bir gün, yeni bir dönem başlıyor. Türkiye, uzun ve acılı bir dönemi geride bırakıyor. Bu başarı milletimizin başarısıdır” dedi.



“Hiç kimse korkmasın, endişelenmesin”

Erdoğan konuşmasının sonunda, toplumun tüm kesimlerine seslenerek “Hiç kimse korkmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. İstiklalimiz için yapıyoruz. İstikbalimiz için yapıyoruz” ifadeleriyle sürece olan güvenini dile getirdi.

Kaynak : PHA