‘Yumrukları sıkmaya gerek yok, musafaha edeceğiz’

Konuşmasında barış, kardeşlik ve istikrar vurgusu yapan Erdoğan, “Derdimiz var, dertliyiz. El ele verdiğimize göre Allah’ın izniyle bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Musafaha edeceğiz, kucaklaşacağız, konuşacağız. Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.



‘Meclis’te komisyon kurulacak, sürece yasal zemin hazırlanacak’

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde süreci yürütmek üzere bir komisyon kurulacağını belirterek, bu yapının yasal zemin hazırlayacağını duyurdu. Cumhur İttifakı ortaklarının yanı sıra DEM Partisi’nin de sürece katılımının altını çizen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanı’yla DEM heyetinin görüştüğünü ve sürecin geniş mutabakatla ilerletilmesini temenni ettiğini söyledi.



‘Sahte kahramanlar terörün bitmesinden rahatsız’

PKK’nın silah bırakması sonrası bazı çevrelerin bu gelişmeden rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, “Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü çıkarları zedeleniyor, tehditleri bozuluyor. Milletimin sahte kahramanları görmesi bugün en büyük arzumdur” dedi.



‘Türk, Kürt, Arap ortak kaderin halklarıdır’

Konuşmasında tarihsel birlikteliklere de değinen Erdoğan, “Türk, Kürt, Arap ittifak yaptığında huzur yayılır. Ayrıldığımızda ise kaybettik. Bugün yeniden kardeşlik inşa ediliyor. Diyarbakır, Mardin, Kerkük, Halep bizim ortak şehirlerimizdir” sözleriyle birlik ve beraberlik çağrısını güçlendirdi.



‘Suriye’deki Kürt kardeşimin de barış içinde yaşaması önceliğimizdir’

Erdoğan, sadece Türkiye içindeki barış süreciyle yetinilmeyeceğini belirterek, “Suriye’deki Kürt kardeşimin huzur, barış ve emniyet içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır” dedi. Türkiye’nin Suriye ile ilgili diplomatik temasları da sürecin bir parçası olarak değerlendiriliyor.



‘Silah teslimini mekanizma ile titizlikle takip edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, silah bırakma kararının sadece sözde kalmayacağını, kurulan mekanizma ile teslim sürecinin yakından izleneceğini açıkladı. “Acılar kolay silinmeyecek ama bir daha anneler ağlamayacak. Sürecin hassasiyetine uygun şekilde kolaylaştırıcı olacağız” dedi.



Şehitler, gaziler ve güvenlik güçlerine teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, “Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz. Gelinen nokta, onların gayesinin menziline ulaştığı noktadır” ifadeleriyle şehit ve gazilere saygısını dile getirdi. Sürecin kahramanları olarak Mehmetçik, polis, jandarma ve MİT mensuplarına özel teşekkür etti.



DEM Parti ve Bahçeli’ye özel teşekkür

Erdoğan, konuşmasının sonunda sürece sağduyulu yaklaşımları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sürece katkı sunan DEM Partili temsilcilere, ayrıca merhum Sırrı Süreyya Önder’e özel teşekkürlerini sundu. Milli meselelerde sorumluluk alan siyasi partilere ve süreci hassasiyetle izleyen basın mensuplarına da teşekkür eden Erdoğan, sözlerini “Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin” diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA