Cilt hastaları şifa arıyordu, şimdi gölden geriye çamur kaldı



Özellikle cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen suyu nedeniyle yıl boyunca ziyaretçilerin uğrak noktası olan Sülüklü Göl’de artık suların neredeyse tamamen çekildiği gözlemleniyor. Gölün tabanı büyük oranda çatlamış ve kurumuş halde. Yerel halk, gölün bu dramatik değişimini hem çevresel hem de kültürel bir kayıp olarak yorumluyor.



Kuraklık, iklim değişikliği ve yeraltı su kaynaklarındaki kayma ihtimali



Uzmanlar, göldeki su kaybının temel nedenleri arasında iklim değişikliği kaynaklı kuraklık, yeraltı su kaynaklarının azalması veya yatağını değiştirmesi ile aşırı sıcaklıkların etkisi olduğunu belirtiyor. Sülüklü Göl gibi kapalı su havzalarının dış etkenlere karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çeken çevre bilimciler, bölgede benzer tehditlerin başka doğal su kaynakları için de geçerli olabileceğini ifade ediyor.



Halk endişeli, çözüm bekleniyor



Gerger halkı, gölün yeniden eski haline dönmesi için ilgili kurumların harekete geçmesini bekliyor. Gölün hem ekolojik hem de turistik değeri olduğunu vurgulayan vatandaşlar, suların geri gelmemesi durumunda bölgede tarım, hayvancılık ve ekoturizmin de ağır darbe alabileceğini belirtiyor.



Tarihi güzellik yok olma tehlikesiyle karşı karşıya



Yöre halkı tarafından kutsal olarak da kabul edilen Sülüklü Göl, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda halk arasında anlatılan efsaneleriyle de önemli bir kültürel miras taşıyor. Gölün yok olması, bu mirasın da kaybı anlamına geliyor.



Yetkililere çağrı: Gölün yeniden canlandırılması için bilimsel ve kalıcı önlemler alınmalı



Bölgedeki çevre gönüllüleri, üniversiteler ve doğa koruma derneklerinin de konuya ilişkin incelemelerde bulunması gerektiğini belirten uzmanlar, gölün yeniden eski haline kavuşması için suni besleme, yeraltı su analizi, bölgesel koruma alanı ilanı gibi adımların değerlendirilebileceğini vurguluyor.

Kaynak : PHA