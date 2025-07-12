‘Barış, kardeşlik ve huzur dönemi başlıyor’



Şan açıklamasında, “Artık barışın, kardeşliğin ve huzurun yeşerdiği bir Türkiye’ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu tarihi süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Şan, başta güvenlik güçleri olmak üzere tüm devlet kurumlarının kararlı duruşunun bu başarıda etkili olduğunu belirtti.



‘Bahçeli’nin duruşu ve Erdoğan’ın liderliği belirleyici oldu’



AK Parti Adıyaman Milletvekili Şan, açıklamasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istikrarlı ve vatansever duruşuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise sürece yön veren kararlı liderliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Sayın Bahçeli'nin vatansever tavrı ve Sayın Erdoğan'ın barışa olan inancı olmasaydı, bu adım atılamazdı. Türkiye’nin birliği için gösterdikleri çaba takdire şayandır.”



‘Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti'nin katkıları unutulmayacak’



Merhum siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’i rahmetle anan İshak Şan, ayrıca DEM Parti temsilcilerinin barış sürecine sağladığı katkılara da vurgu yaptı. Şan, “Sırrı Süreyya Önder’in cesur çabaları ve DEM Parti’nin yapıcı tavrı, bu sürecin sağlıklı ilerlemesinde etkili olmuştur. Bu katkılar asla unutulmayacaktır” dedi.



‘Yeni bir sayfa açılıyor: Birlikte daha güçlüyüz’



Şan, açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:



“Bu karar sadece silahların susması değil, yüreklerin birbirine açılmasıdır. Şehitlerimizin hatırasına layık bir barış dönemine hep birlikte yürüyeceğiz. Türkiye, birlik ve kardeşlik içinde daha güçlü olacak. Bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

Kaynak : PHA