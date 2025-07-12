Eğitimde deprem yaralarını saran başarı



Adıyaman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların koordineli çalışmalarıyla sürdürülen eğitim seferberliği, meyvelerini vermeye devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren kentte, eğitim alanında yürütülen yoğun çalışmalarla birlikte öğrenciler önemli başarılar elde etti.



Vali Varol’dan kutlama mesajı



Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“İlimiz, her geçen gün yükselen başarı grafiği ile başarısını artırmaya devam ediyor. Valilik olarak tüm eğitim paydaşlarımızla el ele vererek Adıyaman’ın bu yükselişini daha da ileriye taşımakta kararlıyız. İnanıyorum ki bu azim ve birliktelik, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarıların kapısını aralayacaktır.”



Teşekkür mesajı



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da öğrencilerin gösterdiği üstün başarıdan dolayı gurur duyulduğu belirtilerek, emeği geçen öğretmenler, okul yöneticileri ve velilere teşekkür edildi.



Adıyaman eğitimde yükselmeye devam ediyor



LGS 2025 sonuçlarıyla birlikte Adıyaman, Türkiye genelinde eğitim başarısını bir kez daha ispatladı. Hem öğrencilerin azmi hem de eğitim camiasının özverili çalışmaları sayesinde, kentteki başarı çıtasının önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara taşınması hedefleniyor.



Adıyaman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paylaştığı tebrik afişinde, Türkiye birincisi olan öğrenciler İdil Bozkurt ve Mehmet Aras Özer’in fotoğraflarına da yer verildi.

Kaynak : PHA