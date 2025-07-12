

891 kişi, 94 motosiklet ve 49 araç kontrol edildi



Uygulama kapsamında kent merkezi genelinde yapılan denetimlerde toplam 891 şahıs, 49 araç, 94 motosiklet ile 18 park ve bahçe denetlendi. Denetimlerde, vatandaşların huzurunu bozabilecek kişi ve durumlara karşı detaylı kontroller yapıldı.



1 aranan şahıs yakalandı, 2 kesici alet ele geçirildi



Emniyet birimleri tarafından yapılan kontrollerde aranması bulunan 1 şahıs yakalanırken, ayrıca 2 adet kesici alet ele geçirildi. Bu kapsamda, kamu düzenini bozabilecek olası risklerin önüne geçildi.



Motosikletlere 235 bin liranın üzerinde ceza kesildi



Denetimlerde 7 motosiklet sürücüsüne toplam 235.151 TL tutarında idari para cezası uygulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 2 motosiklet trafikten men edildi.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, asayiş uygulamalarının vatandaşların huzur ve güvenliği için kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA