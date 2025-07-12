2 bin 750 hayvan kapasiteli pazar alanı



Yeni tesiste 2 bin küçükbaş ve 750 büyükbaş hayvanın barınabileceği alanlar planlandı. Büyükbaş hayvanlar için 3 bin 31 metrekare kapalı ve 1.777 metrekare açık bekleme alanı; küçükbaş hayvanlar içinse 1.412 metrekare kapalı ve 2 bin 48 metrekare açık alan oluşturuldu. Ayrıca, hayvanların genel sağlık kontrollerinin yapılabileceği, veterinerlik hizmetlerinin verileceği özel alanlar da projeye dahil edildi.



Hijyenik ve modern kesimhane



Proje kapsamında 2 bin 244 metrekarelik alana sahip kesimhane binası da inşa edildi. Bu tesis, günlük 230 küçükbaş ve 70 büyükbaş hayvanın modern, hijyenik ve sağlıklı koşullarda kesimine olanak sağlayacak şekilde donatıldı. Kesimhanede ayrıca soğuk hava depoları, idari birimler ve yardımcı üniteler de yer alıyor.



Kent tarımına ve hayvancılığına katkı sağlayacak



Adıyaman Belediyesi’nin yürüttüğü bu proje, hem kentteki hayvancılık faaliyetlerini daha sağlıklı ve düzenli bir zemine oturtmayı, hem de modern altyapısıyla kırsal kalkınmaya destek olmayı hedefliyor. Hayvan pazarı ve kesimhane sayesinde hem üreticiler hem de tüketiciler daha güvenli ve kontrol edilebilir koşullarda hizmet alabilecek.

Kaynak : PHA