Yenimahalle’de üretim hattı kuruluyor



Yenimahalle’de inşa edilen Halk Ekmek Fabrikası, tamamlandığında modern ve hijyenik koşullarda günlük ortalama 9 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip olacak. Fabrikada üretilecek ekmeklerin hem kalite hem de uygun fiyat bakımından kent halkına önemli bir alternatif sunması hedefleniyor.



Kentin dört bir yanına satış noktaları



Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında, üretilen ekmeklerin kent genelinde daha fazla kişiye ulaşabilmesi için erişilebilir ve ekonomik satış noktaları da kurulacak. Modern otomasyon sistemleriyle donatılacak tesiste hijyen standartları en üst seviyede tutulurken, düzenli ve hızlı dağıtım planları da devreye alınacak.



Dar gelirli vatandaşlar için destek



Başkan Tutdere’nin sosyal belediyecilik vurgusuyla hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası, özellikle dar gelirli vatandaşların mutfak giderlerini hafifletmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ekonomik ekmek, kent genelinde çok daha geniş bir kesime ulaşacak.



İstihdama katkı sağlayacak



Halk Ekmek Fabrikası yalnızca üretim yönüyle değil, istihdama katkısıyla da dikkat çekiyor. Tesiste farklı alanlarda çalışacak personel istihdam edilerek yerel ekonomiye destek verilmesi planlanıyor.



Adıyaman Belediyesi, hem sağlıklı gıda temini hem de ekonomik destek amacıyla başlattığı bu projeyle, sosyal belediyecilik alanında önemli bir adımı daha tamamlamak üzere.

Kaynak : PHA