Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen aşure dağıtımı cuma namazı çıkışında Belediye Ana Hizmet Binası, Demokrasi Parkı, Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi (AKEM)’nde gerçekleştirildi.

Aşurelerin ekipler tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde ikram edildiği etkinlikte vatandaşlar kazanlarda özenle pişirilen aşureleri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kadim bir gelenek olan aşure paylaşımı, kentin dört bir yanından etkinliğe katılan vatandaşlar arasında dayanışma ruhunu pekiştirdi. Vatandaşlar, böyle anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak : PHA