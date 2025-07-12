Yoğun katılım, samimi atmosfer

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, aşurenin bereketiyle birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekiştirildi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Kablan, sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Başkan Kablan’dan anlamlı mesajlar

Programda yaptığı açıklamada Başkan Kablan, “ Aşurenin simgelediği paylaşma, hoşgörü ve sevgi duygularıyla bir kez daha bir araya geldik. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu, ortak değerlerde buluşmanın mümkün ve kıymetli olduğunu bu güzel ortamda hep birlikte gördük,” ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve dayanışmanın altı çizildi

“Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın” manasını yaşatan bu anlamlı buluşmada, kardeşlik ve dayanışma vurgusu ön plandaydı. Başkan Kablan, toplumun temel değerlerine dikkat çekerek bu buluşmanın manevi önemine işaret etti.

Program sonunda Başkan Kablan, kendilerini içtenlikle karşılayan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “ Kardeşliğin, birliğin ve dayanışmanın daim olduğu nice güzel buluşmalarda yeniden bir arada olmayı temenni ediyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA