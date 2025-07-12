Vali Dr. Osman Varol'dan tebrik ve temenniler

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek Muharrem Ayı’nı tebrik etti. Paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın simgesi olan Aşure Lokması için “hayırlara vesile olsun” temennisinde bulundu.

Barış ve kardeşlik atmosfer

Program kapsamında cemler yapıldı, semahlar dönüldü. Katılımcılar; barış, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının ön planda olduğu manevi bir atmosfer yaşadı.

Kerbela şehitlerine dualar

Etkinlikte, Seyyid-i Şüheda İmam Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitleri dualarla anıldı. Dökülen lokmalar ve tutulan oruçların, milletin birliğine ve beraberliğine vesile olması temenni edildi.

Program sonunda Vali Varol, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve “Gönül birlikteliğimiz daim olsun” mesajını paylaştı.

Kaynak : PHA